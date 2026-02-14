Ny seger för Karlskrona mot favoritmotståndet

Karlskrona-seger med 6–2 mot Huddinge

Robin Carlsson avgjorde för Karlskrona

Tredje raka segern för Karlskrona

Tre raka segrar hade Karlskrona mot just Huddinge i hockeyettan södra inför lördagens match. Och på lördagen segrade Karlskrona på nytt – den här gången med 6–2 (2–1, 3–1, 1–0) hemma i NKT Arena.

Vinsten mot Huddinge innebär att Karlskrona har sex segrar i rad på hemmaplan.

Dalen nästa för Karlskrona

Huddinge tog ledningen i första perioden genom Philip Rafnsson.

Därefter fixade Karlskronas Robin Carlsson och Joel Ratkovic-Berndtsson att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Karlskrona utökade ledningen genom Robin Carlsson som gjorde sitt andra mål efter 3.28 i andra perioden.

Huddinge reducerade dock till 3–2 genom Nils Strandberg Sarén efter 9.17 av perioden.

Karlskrona gjorde dock två snabba mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Lukas Sjöblom och Oscar Hagman.

4.40 in i tredje perioden slog Joel Ratkovic-Berndtsson till på nytt på pass av Elliot Ekefjärd och Viktor Smeds och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Karlskronas Rasmus Olofsson hade tre assists.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Karlskrona med 23–13 och Huddinge med 12–14 i målskillnad.

För Karlskrona gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i tabellen medan Huddinge är på 14:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Karlskrona med 4–0.

I nästa match möter Karlskrona Dalen borta på fredag 20 februari 19.00. Huddinge möter Mörrum söndag 15 februari 16.00 borta.

Karlskrona–Huddinge 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (6.21) Philip Rafnsson (Björn Jonasson, Nils Strandberg Sarén), 1–1 (8.28) Robin Carlsson (Rasmus Olofsson, Oscar Hagman), 2–1 (14.02) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds, Dennis Good Bogg).

Andra perioden: 3–1 (23.28) Robin Carlsson (Marcus Pedersen, Rasmus Olofsson), 3–2 (29.17) Nils Strandberg Sarén (Charlie Berglund, Daniel Liiv), 4–2 (30.32) Lukas Sjöblom (Emil Saramaa Larsson, Elias Sjöström), 5–2 (34.42) Oscar Hagman (Hannes Lindström, Rasmus Olofsson).

Tredje perioden: 6–2 (44.40) Joel Ratkovic-Berndtsson (Elliot Ekefjärd, Viktor Smeds).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-1-1

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: HC Dalen, borta, 20 februari 19.00

Huddinge: Mörrum GoIS IK, borta, 15 februari 16.00