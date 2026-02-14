Ny seger för Kalix mot Wings Arlanda

Kalix segrade – 7–0 mot Wings Arlanda

Andrew Suriyuth matchvinnare för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Kalix fortsätter att ha det lätt mot Wings Arlanda i hockeyettan norra. På lördagen vann Kalix på nytt – den här gången med hela 7–0 (0–0, 3–0, 4–0) borta i Pinbackshallen. Det var Kalix femte raka seger mot Wings Arlanda.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Kalix höll nollan.

Väsby IK HK nästa för Kalix

Den första perioden slutade mållös.

Kalix stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.57.

Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Oliver Selström, som gjorde två mål, Elias Elomaa och Filip Lindbäck.

Elias Elomaa och Adam Helldén gjorde ett mål och två assist var för Kalix.

Wings Arlanda har en vinst och fyra förluster och 13–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalix har två vinster och tre förluster och 25–15 i målskillnad.

För Kalix gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.

I nästa match möter Wings Arlanda Örnsköldsvik Hockey borta på lördag 21 februari 16.00. Kalix möter Väsby IK HK söndag 15 februari 16.00 borta.

Wings Arlanda–Kalix 0–7 (0–0, 0–3, 0–4)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (34.18) Andrew Suriyuth (Anton Claesson, Adam Helldén), 0–2 (37.38) Adam Helldén (Alfons Ekblad, Anton Claesson), 0–3 (39.15) Andrew Suriyuth (Elias Elomaa, Adam Helldén).

Tredje perioden: 0–4 (42.20) Elias Elomaa (Andrew Suriyuth, Oscar Kohlström), 0–5 (43.50) Oliver Selström, 0–6 (46.28) Oliver Selström (Elias Elomaa, Filip Runbjer), 0–7 (54.11) Filip Lindbäck (Adam Persson, Noah Idebäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 1-1-3

Kalix: 2-2-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Örnsköldsvik Hockey, borta, 21 februari 16.00

Kalix: Väsby IK HK, borta, 15 februari 16.00