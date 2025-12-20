Ny seger för Kalix mot favoritmotståndet

Kalix segrade – 3–1 mot Ö-vik Hockey J20

Zack Lindvall avgjorde för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Fyra raka segrar hade Kalix mot just Ö-vik Hockey J20 i U20 region norr topp 8 herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Kalix på nytt – den här gången med 3–1 (0–1, 0–0, 3–0) hemma i Part Arena.

Kalix tog därmed andra raka segern, efter 3–1 mot Boden i premiären.

Kalix–Ö-vik Hockey J20 – mål för mål

Ö-vik Hockey J20 tog ledningen efter 17 minuters spel genom Sigge Forslund assisterad av Rasmus Sjöqvist och Olle Andersson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Kalix gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 2.05. Kalix mål gjordes av Rainers Pavlovics, Tommi Tukia och Zack Lindvall.

Lagen spelar mot varandra igen den 31 januari i Skyttishallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 21 december. Då möter Kalix Umeå Hockeyklubb i Part Arena 12.00. Ö-vik Hockey J20 tar sig an Boden borta 14.30.

Kalix–Ö-vik Hockey J20 3–1 (0–1, 0–0, 3–0)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (17.35) Sigge Forslund (Rasmus Sjöqvist, Olle Andersson).

Tredje perioden: 1–1 (52.27) Tommi Tukia (Gustav Sundqvist, Måns Nygård), 2–1 (52.46) Zack Lindvall (Rainers Pavlovics, Viktor Abrahamsson), 3–1 (54.32) Rainers Pavlovics (Viktor Abrahamsson, Gustav Sundqvist).

Nästa match:

Kalix: Umeå Hockeyklubb, hemma, 21 december 12.00

Ö-vik Hockey J20: Bodens HF, borta, 21 december 14.30