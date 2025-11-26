Ny seger för Kalix mot Clemensnäs

Seger för Kalix med 4–1 mot Clemensnäs

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde två mål för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Clemensnäs har varit lite av ett drömmotstånd för Kalix. På onsdagen tog Kalix ännu en seger borta mot Clemensnäs. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–1 (0–0, 4–1, 0–0). Det var Kalix fjärde raka seger mot Clemensnäs.

– Tuff match där vi inte tar betalt när vi har bättre perioder och sen slarvar vi vid några tillfällen och de tar vara på chanserna, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren efter matchen.

Rasmus Lindqvist-Nilsson tvåmålsskytt för Kalix

Den första perioden slutade 0–0.

I andra perioden var det Kalix som var starkast. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 1–4.

I tredje perioden höll Kalix i sin 4–1-ledning och vann.

Clemensnäs har en vinst och fyra förluster och 11–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalix har tre vinster och två förluster och 13–9 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Kalix nu ligger på 14:e plats i tabellen. Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Så sent som den 1 november låg Kalix på 19:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Clemensnäs är Lindlöven. Kalix tar sig an Väsby IK HK hemma. Båda matcherna spelas lördag 29 november 16.00.

Clemensnäs–Kalix 1–4 (0–0, 1–4, 0–0)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Andra perioden: 0–1 (24.53) Filip Runbjer (David Kihl, Oliver Selström), 0–2 (27.45) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Viktor Abrahamsson, Robert Von Gerdten), 0–3 (28.15) Rasmus Hedkvist (Filip Runbjer, Adam Helldén), 0–4 (35.30) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Alfons Ekblad, Robert Von Gerdten), 1–4 (38.45) Alexander Bodén (Markus Aaw).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Kalix: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: Lindlövens IF, hemma, 29 november

Kalix: Väsby IK HK, hemma, 29 november