Ny seger för Jonstorp mot favoritmotståndet

Seger för Jonstorp med 9–1 mot KRIF Hockey J18

Sam Holmberg matchvinnare för Jonstorp

Andra raka segern för Jonstorp

Jonstorp fortsätter att vinna mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. På söndagen segrade Jonstorp på nytt – den här gången med hela 9–1 (3–0, 1–1, 5–0) hemma i Jonstorps Ishall. Det var Jonstorps femte raka seger mot KRIF Hockey J18.

Kristianstad nästa för Jonstorp

Jonstorp stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 1.06.

Efter 5.54 i andra perioden nätade Oliver Viding på pass av Filip Wahlqvist och reducerade åt KRIF Hockey J18. Jonstorps Viktor Åkesson gjorde 4–1 efter 10.31 framspelad av Joshua Eriksson.

Jonstorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Jakob Johansson, Lucas Käller, Sam Holmberg, Sixten Medin och Max Börjesson.

Lucas Käller och Sam Holmberg gjorde två mål och två assist var för Jonstorp.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Jonstorp med 7–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Jonstorps IF IshF vunnit.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Jonstorp Kristianstad borta i Kristianstads Ishall 19.30 medan KRIF Hockey J18 spelar hemma mot Mörrums GoIS J18 19.45.

Jonstorp–KRIF Hockey J18 9–1 (3–0, 1–1, 5–0)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (14.27) Viktor Åkesson (Joshua Eriksson), 2–0 (15.10) Sam Holmberg (Jakob Johansson, David Hammarstedt), 3–0 (15.33) Lucas Käller (Filip Klang, Sixten Medin).

Andra perioden: 3–1 (25.54) Oliver Viding (Filip Wahlqvist), 4–1 (30.31) Viktor Åkesson (Joshua Eriksson).

Tredje perioden: 5–1 (45.02) Jakob Johansson (Sam Holmberg), 6–1 (45.26) Sixten Medin (Lucas Käller, Max Börjesson), 7–1 (51.52) Sam Holmberg (Lucas Käller), 8–1 (54.25) Max Börjesson (Sam Holmberg, Eric Stjärnborg), 9–1 (55.43) Lucas Käller (Sixten Medin, Filip Klang).

Nästa match:

Jonstorp: Kristianstads IK, borta, 22 januari 19.30

KRIF Hockey J18: Mörrums GoIS IK, hemma, 22 januari 19.45