Ny seger för Hudiksvall mot favoritmotståndet

Hudiksvall-seger med 3–2 mot Strömsbro

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Lindblom matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall har haft det lätt mot Strömsbro i hockeyettan norra. Och på fredagen vann Hudiksvall på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 0–1, 2–0) hemma i Holmen Center. Det var Hudiksvalls fjärde raka seger mot Strömsbro.

Därmed har Hudiksvall vunnit tolv matcher i rad i hockeyettan norra.

Hudiksvall–Strömsbro – mål för mål

Axel Levander gjorde 1–0 till Hudiksvall efter 5.43 på passning från Axel Olsson och Max Sjöholm.

Strömsbro kvitterade till 1–1 efter 18.42 när Oskar Klaar hittade rätt assisterad av Adam Dahlström.

Oskar Klaar gav laget ledningen efter 2.57 in i andra perioden.

5.46 in i tredje perioden slog Arvid Sundin till på pass av Jacob Svensson och kvitterade.

Efter 10.35 slog Linus Lindblom till framspelad av Lucas Thorstensson och Jesper Wiberg och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Hudiksvall är kvar i serieledning och Strömsbro stannar på sjunde plats, i serien.

Tisdag 30 december 16.30 möts lagen igen, i Monitor ERP Arena.

Hudiksvall–Strömsbro 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (5.43) Axel Levander (Axel Olsson, Max Sjöholm), 1–1 (18.42) Oskar Klaar (Adam Dahlström).

Andra perioden: 1–2 (22.57) Oskar Klaar.

Tredje perioden: 2–2 (45.46) Arvid Sundin (Jacob Svensson), 3–2 (50.35) Linus Lindblom (Lucas Thorstensson, Jesper Wiberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF, borta, 30 december 16.30

Strömsbro: Hudiksvalls HC, hemma, 30 december 16.30