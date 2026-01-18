Ny seger för Häradsbygden mot favoritmotståndet

Häradsbygden vann med 5–1 mot Ore

Häradsbygdens Isac Fors tremålsskytt

Andra raka segern för Häradsbygden

Häradsbygden har haft det lätt mot Ore i U18 division 1 västra B vår. Och på söndagen vann Häradsbygden på nytt – den här gången med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) borta i Furudals Hockeycenter. Det var Häradsbygdens tolfte raka seger mot Ore.

Häradsbygden tog därmed andra raka segern, efter 3–2 mot Falu 2 i första matchen.

Isac Fors med tre mål för Häradsbygden

Jegors Rogolevs gjorde 1–0 till Ore efter fyra minuters spel framspelad av Dzeiss Kulikovs och Linus Andersson. Efter 19.43 kvitterade Häradsbygden genom Isac Fors på pass av Simon Fallström och Reef Matthews.

I andra perioden var det Häradsbygden som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Isac Fors och och ett mål var av Reef Matthews.

Laget avslutade matchen med sitt 1–5-mål med 1.50 kvar att spela genom Axel Nauclér.

Reef Matthews gjorde ett mål för Häradsbygden och två assist och Isac Fors gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Häradsbygdens Sportsällskap vunnit.

Ore tar sig an Falu 2 i nästa match hemma söndag 25 januari 12.00. Häradsbygden möter samma dag 17.30 Borlänge Hockey 2 hemma.

Ore–Häradsbygden 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)

U18 division 1 västra B vår, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (4.26) Jegors Rogolevs (Dzeiss Kulikovs, Linus Andersson), 1–1 (19.43) Isac Fors (Simon Fallström, Reef Matthews).

Andra perioden: 1–2 (23.29) Isac Fors (Reef Matthews), 1–3 (29.36) Isac Fors (Simon Fallström), 1–4 (36.46) Reef Matthews.

Tredje perioden: 1–5 (58.10) Axel Nauclér.

Nästa match:

Ore: Falu IF 2, hemma, 25 januari 12.00

Häradsbygden: Borlänge HF 2, hemma, 25 januari 17.30