Ny seger för Häradsbygden mot drömmotståndet

Häradsbygden vann med 9–3 mot Avesta

Häradsbygdens femte seger på de senaste sex matcherna

Atle Kjellnäs gjorde tre mål för Häradsbygden

Avesta är lite av ett drömmotstånd för Häradsbygden. På onsdagen vann Häradsbygden på nytt – den här gången hemma i Clas Ohlson Foundation Arena. Matchen i U20 division 1 västra A herr slutade hela 9–3 (3–0, 1–1, 5–2). Det var Häradsbygdens fjärde raka seger mot Avesta.

Segern var Häradsbygdens femte på de senaste sex matcherna.

Häradsbygdens Atle Kjellnäs tremålsskytt

Häradsbygden spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Efter 12.35 i andra perioden slog Atle Kjellnäs till återigen framspelad av Reef Matthews och Theodor Netz-Åkesson och gjorde 4–0. Avestas Carl Berglund gjorde 4–1 efter 14.33 på pass av Linus Vallin och Robin Leijd.

Häradsbygden vann också tredje perioden 5–2 och matchen med hela 9–3.

Häradsbygdens Atle Kjellnäs stod för tre mål och två assists, Theodor Netz-Åkesson gjorde två mål och två målgivande passningar och Isac Fors gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Häradsbygden ligger på tredje plats medan Avesta har fjärdeplatsen.

Lagen möts igen 21 februari i Avestahallen.

Lördag 31 januari 16.30 spelar Häradsbygden borta mot Gävle. Avesta möter Skutskär J20 borta i Team Sportia Arena söndag 1 februari 14.00.

Häradsbygden–Avesta 9–3 (3–0, 1–1, 5–2)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 1–0 (6.32) Jamie Hansen (Edvin Mattsson, Atle Kjellnäs), 2–0 (9.59) Atle Kjellnäs (Colin Malmberg, Reef Matthews), 3–0 (17.03) Simon Fallström (Noah Jakobsson, Isac Fors).

Andra perioden: 4–0 (32.35) Atle Kjellnäs (Reef Matthews, Theodor Netz-Åkesson), 4–1 (34.33) Carl Berglund (Linus Vallin, Robin Leijd).

Tredje perioden: 5–1 (43.38) Atle Kjellnäs (Theodor Netz-Åkesson), 6–1 (44.42) Isac Fors, 6–2 (45.19) Linus Vallin (Artem Sharets), 7–2 (47.42) Isac Fors (Ludwig Bergström, Gustav Liss), 7–3 (48.25) Artem Sharets (Carl Berglund), 8–3 (55.12) Theodor Netz-Åkesson, 9–3 (59.54) Theodor Netz-Åkesson (David Gold-Cox, Atle Kjellnäs).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Häradsbygden: 4-0-1

Avesta: 2-0-3

Nästa match:

Häradsbygden: Gävle GIK, borta, 31 januari 16.30

Avesta: Skutskärs SK U23, borta, 1 februari 14.00