Ny seger för Frölunda – leder med 2-1

Frölunda segrade – 7–4 mot Växjö

Max Westergård med tre mål för Frölunda

Andra raka segern för Frölunda

Frölunda har nu greppet om serien mot Växjö i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på bortaplan med 7–4 (3–1, 1–3, 3–0). Frölunda leder matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Frölundas huvudtränare Sebastian Pihl tyckte till om matchen:

– Tight och jämn match. Vi kommer ut bra i första. Växjö är bättre i andra. Sedan så kommer vi ut bra i tredje och spelar bra hockey.

Max Westergård med tre mål för Frölunda

Frölunda tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.45 genom Adam Nömme och gick upp till 0–2. Växjö kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Frölunda dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

I andra perioden var det i stället Växjö som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Frölunda spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–7 genom två mål av Max Westergård och ett mål av Alexander Eklöf och avgjorde matchen.

Frölundas Oskar Wahlberg stod för tre poäng, varav ett mål, Max Westergård gjorde tre mål och Adam Nömme gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Växjö–Frölunda 4–7 (1–3, 3–1, 0–3)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (5.45) Adam Nömme, 0–2 (8.50) Max Westergård (Gian Meier, Bosse Meijer), 1–2 (12.09) Melker Hof (Ola Palme, Max Isaksson), 1–3 (17.36) Mads Kongsbak Klyvö (Adam Nömme, Oskar Wahlberg).

Andra perioden: 2–3 (22.50) Kevin Israelsson (Max Isaksson, Melker Hof), 3–3 (30.44) Olle Ågren (Albin Laksonen, Kevin Israelsson), 4–3 (33.43) Ludwig Hellgren, 4–4 (39.55) Oskar Wahlberg (Adam Nömme, Måns Toresson).

Tredje perioden: 4–5 (41.18) Max Westergård (Bosse Meijer), 4–6 (50.27) Max Westergård (Liam Elofsson), 4–7 (59.09) Alexander Eklöf (Oskar Wahlberg).

Ställning i serien: Växjö–Frölunda 1–2

Nästa match:

19 mars, 19.00, Växjö–Frölunda