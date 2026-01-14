Ny seger för formstarka Winnipeg

Winnipeg-seger med 5–4 mot NY Islanders

Adam Lowry matchvinnare för Winnipeg

Tredje raka segern för Winnipeg

Winnipeg spelar riktigt bra i NHL. När laget mötte NY Islanders på hemmaplan i Canada Life Centre på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–4 (1–0, 4–3, 0–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Winnipeg–NY Islanders – mål för mål

Kyle Connor gjorde 1–0 till Winnipeg efter fyra minuters spel med assist av Mark Scheifele och Dylan Demelo.

Winnipeg gick med två raka mål i andra perioden upp i en 3–0-ledning innan NY Islanders svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Kyle Maclean för framspelad av Casey Cizikas efter 10.21.

I slutminuterna var det dock Winnipeg som tog greppet. Dylan Demelo gjorde 4–3 efter 12.23, innan Adam Lowry satte 5–3 20 sekunder kvar.

NY Islanders reducerade till 5–4 med 46 sekunder kvar att spela genom Matthew Schaefer efter pass från Mathew Barzal och Emil Heineman. Fler mål än så blev det inte för NY Islanders.

Säsongens första möte lagen emellan vann Winnipeg med 5–2.

Fredag 16 januari möter Winnipeg Minnesota borta 02.00 och NY Islanders möter Edmonton borta 03.00.

Winnipeg–NY Islanders 5–4 (1–0, 4–3, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (4.20) Kyle Connor (Mark Scheifele, Dylan Demelo).

Andra perioden: 2–0 (25.41) Josh Morrissey (Cole Perfetti, Adam Lowry), 3–0 (26.23) Jonathan Toews (Gabriel Vilardi, Kyle Connor), 3–1 (27.40) Anthony Duclair (Anders Lee, Ryan Pulock), 3–2 (28.58) Emil Heineman, 3–3 (30.21) Kyle Maclean (Casey Cizikas), 4–3 (32.23) Dylan Demelo (Mark Scheifele, Vladislav Namestnikov), 5–3 (39.40) Adam Lowry (Neal Pionk, Dylan Samberg).

Tredje perioden: 5–4 (59.14) Matthew Schaefer (Mathew Barzal, Emil Heineman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-1-1

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Winnipeg: Minnesota Wild, borta, 16 januari 02.00

NY Islanders: Edmonton Oilers, borta, 16 januari 03.00