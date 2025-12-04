Ny seger för Färjestad mot drömmotståndet

Seger för Färjestad med 3–2 efter förlängning

Magnus Nygren matchvinnare för Färjestad

Seger nummer 10 för Färjestad

Tre raka segrar hade Färjestad mot just Örebro Hockey i SHL inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Färjestad på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0) efter förlängning borta i Behrn Arena.

Magnus Nygren stod för Färjestads avgörande mål efter bara 52 sekunder i förlängningen.

Luleå nästa för Färjestad

Gustav Backström gjorde 1–0 till Örebro Hockey efter 18 minuters spel på pass av Luke Martin och Patrik Karlkvist.

Efter 8.26 i andra perioden slog Per Åslund till framspelad av Adam Ollas Mattsson och Gabriel Carlsson och kvitterade för Färjestad.

Linus Johansson gjorde dessutom 1–2 efter 9.59 på pass av Magnus Nygren och Viktor Lodin.

17.26 in i tredje perioden nätade Örebro Hockeys David Quenneville på pass av Luke Martin och Milton Oscarson och kvitterade.

I förlängningen tog det 52 sekunder till Färjestad avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Magnus Nygren, på pass av Linus Johansson och Adam Ollas Mattsson.

Det här var Örebro Hockeys åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Färjestads fjärde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på sjunde plats i tabellen. Örebro Hockey är på tionde plats.

Lördag 6 december 18.00 möter Örebro Hockey Leksand hemma i Behrn Arena medan Färjestad spelar borta mot Luleå.

Örebro Hockey–Färjestad 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (18.28) Gustav Backström (Luke Martin, Patrik Karlkvist).

Andra perioden: 1–1 (28.26) Per Åslund (Adam Ollas Mattsson, Gabriel Carlsson), 1–2 (29.59) Linus Johansson (Magnus Nygren, Viktor Lodin).

Tredje perioden: 2–2 (57.26) David Quenneville (Luke Martin, Milton Oscarson).

Förlängning: 2–3 (60.52) Magnus Nygren (Linus Johansson, Adam Ollas Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 3-1-1

Färjestad: 2-1-2

Nästa match:

Örebro Hockey: Leksands IF, hemma, 6 december

Färjestad: Luleå HF, borta, 6 december