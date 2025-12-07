Ny seger för Detroit mot favoritmotståndet

Detroit segrade – 4–3 mot Seattle

Patrick Kane avgjorde för Detroit

Femte raka nederlaget för Seattle

Detroit fortsätter att ha det lätt mot Seattle i NHL. På söndagen vann Detroit på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 2–2, 1–0) borta i Climate Pledge Arena. Det var Detroits femte raka seger mot Seattle.

Segermålet för Detroit stod Patrick Kane för 17.30 in i tredje perioden.

Seattle–Detroit – mål för mål

Emmitt Finnie gav Detroit ledningen efter 7.06 framspelad av Nate Danielson och Axel Sandin Pellikka.

Efter 16.13 kvitterade Seattle när Brandon Montour hittade rätt på pass av Jordan Eberle och Matty Beniers.

Detroit tog ledningen på nytt genom Andrew Copp efter 5.10 i andra perioden.

Adam Larsson och Chandler Stephenson såg till att Seattle vände till ledning med 3–2.

Detroit kvitterade till 3–3 genom James Van Riemsdyk.

17.30 in i tredje perioden fick Patrick Kane utdelning på pass av Alex DeBrincat och avgjorde matchen.

Det här var Seattles nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Detroits åttonde uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Detroit Red Wings med 4–2.

Tisdag 9 december 04.00 möter Seattle Minnesota hemma i Climate Pledge Arena medan Detroit spelar borta mot Vancouver.

Seattle–Detroit 3–4 (1–1, 2–2, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (7.06) Emmitt Finnie (Nate Danielson, Axel Sandin Pellikka), 1–1 (16.13) Brandon Montour (Jordan Eberle, Matty Beniers).

Andra perioden: 1–2 (25.10) Andrew Copp (Simon Edvinsson, Moritz Seider), 2–2 (26.48) Adam Larsson (Vince Dunn, Tye Kartye), 3–2 (32.45) Chandler Stephenson (Adam Larsson, Eeli Tolvanen), 3–3 (39.28) James Van Riemsdyk (JT Compher, Simon Edvinsson).

Tredje perioden: 3–4 (57.30) Patrick Kane (Alex DeBrincat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 0-1-4

Detroit: 2-2-1

Nästa match:

Seattle: Minnesota Wild, hemma, 9 december

Detroit: Vancouver Canucks, borta, 9 december