Ny seger för Colorado mot Ottawa

Sex raka segrar hade Colorado mot just Ottawa i NHL inför fredagens match. Och på fredagen segrade Colorado på nytt – den här gången med hela 8–2 (2–0, 6–1, 0–1) hemma i Ball Arena.

Segern var Colorados åttonde på de senaste tio matcherna, och 16:e raka segern på hemmaplan.

Colorado–Ottawa – mål för mål

Josh Manson gav Colorado ledningen efter tio minuters spel efter pass från Ross Colton och Brock Nelson. Efter 17.14 gjorde också laget 2–0 när Nathan MacKinnon slog till efter förarbete från Martin Necas och Sam Malinski.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med hela 6–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

7.03 in i tredje perioden nätade Ottawas Brady Tkachuk på pass av Tyler Kleven och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ottawa.

Colorados Nathan MacKinnon stod för ett mål och tre assists, Josh Manson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Cale Makar gjorde ett mål och två målgivande passningar, Ross Colton hade tre assists och Brock Nelson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen spelar mot varandra igen den 29 januari i Canadian Tire Centre.

I nästa match möter Colorado Columbus hemma på lördag 10 januari 22.00. Ottawa möter Florida söndag 11 januari 01.00 hemma.

Colorado–Ottawa 8–2 (2–0, 6–1, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (10.11) Josh Manson (Ross Colton, Brock Nelson), 2–0 (17.14) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Sam Malinski).

Andra perioden: 3–0 (22.35) Cale Makar (Nathan MacKinnon, Josh Manson), 3–1 (25.08) Shane Pinto (Claude Giroux, Claude Giroux), 4–1 (31.46) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 5–1 (32.03) Brent Burns (Josh Manson, Ross Colton), 6–1 (34.23) Brock Nelson (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 7–1 (36.48) Josh Manson (Jack Drury, Samuel Girard), 8–1 (38.04) Brock Nelson (Ilya Solovyov, Ross Colton).

Tredje perioden: 8–2 (47.03) Brady Tkachuk (Tyler Kleven).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-0-2

Ottawa: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: Columbus Blue Jackets, hemma, 10 januari 22.00

Ottawa: Florida Panthers, hemma, 11 januari 01.00