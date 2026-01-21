Ny seger för Brynäs mot favoritmotståndet

Brynäs fortsätter att vinna mot SDE i SDHL. På onsdagen segrade Brynäs på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning borta i Enebybergs Ishall. Det var Brynäs tionde raka seger mot SDE.

Noora Tulus slog till 4.17 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

SDE tog ledningen efter 7.38 genom Mathea Fischer assisterad av Samantha Cogan. 1–1 kom efter 8.01 genom Hanna Thuvik efter pass från Jenniina Nylund och Elin Svensson.

Brynäs gjorde också 1–2 efter 15.48 i andra perioden när Hanna Thuvik slog till på nytt på pass av Jenny Antonsson. SDE:s Kayleigh Hamers gjorde 2–2 efter 18.25 framspelad av Mathea Fischer och Gabrielle David.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 4.17 innan Brynäs avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Noora Tulus, framspelad av Hanna Thuvik.

Hanna Thuvik gjorde två mål för Brynäs och ett assist.

Med två omgångar kvar är SDE på fjärde plats i tabellen medan Brynäs är på tredje plats.

Onsdag 25 februari 18.00 möts lagen igen, i Monitor ERP Arena.

SDE–Brynäs 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (7.38) Mathea Fischer (Samantha Cogan), 1–1 (8.01) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund, Elin Svensson).

Andra perioden: 1–2 (35.48) Hanna Thuvik (Jenny Antonsson), 2–2 (38.25) Kayleigh Hamers (Mathea Fischer, Gabrielle David).

Förlängning: 2–3 (64.17) Noora Tulus (Hanna Thuvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-1-2

Brynäs: 3-1-1

Nästa match:

SDE: Brynäs IF, borta, 25 februari 18.00

Brynäs: SDE HF, hemma, 25 februari 18.00