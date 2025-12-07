Ny seger för Boo mot Nyköping

Seger för Boo med 7–5 mot Nyköping

Milton Zetterlund matchvinnare för Boo

Boo gjorde sex raka mål

Nyköping har varit lite av ett drömmotstånd för Boo. På söndagen tog Boo ännu en seger borta mot Nyköping. Matchen i U18 allettan östra herr slutade hela 7–5 (1–3, 3–0, 3–2). Det var Boos fjärde raka seger mot just Nyköping.

Tumba nästa för Boo

I första perioden var det Nyköping som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

Boo hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Boo övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.47 genom Fabian Spjuth och gick upp till 3–6 innan Nyköping kom tillbaka och reducerade till 5–6.

Innan matchen var över hade Boo gjort 5–7.

Boos Arsenijs Zaicevs hade tre assists, Fabian Spjuth stod för tre poäng, varav två mål och Axel Andersson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Nyköping har två vinster och tre förluster och 16–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Boo har tre vinster och två förluster och 31–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Boo HC med 8–4.

Nyköping tar sig an Lidingö Vikings HC U18 i nästa match borta torsdag 11 december 19.30. Boo möter samma dag 19.45 Tumba borta.

Nyköping–Boo 5–7 (3–1, 0–3, 2–3)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (13.09) Gergo Lenkey (Zach Rohdin, Lucas Hellberg), 2–0 (14.00) Zsombor Kovacs (Valter Wesley, Vilmer Roshamn), 3–0 (17.41) Alfred Lidén (Zach Rohdin, Emil Hernkvist), 3–1 (19.08) Alexander Myrentorp (Nils Albertsson).

Andra perioden: 3–2 (25.33) William Talamo (Axel Andersson, Arsenijs Zaicevs), 3–3 (27.17) Fabian Spjuth (Arsenijs Zaicevs, Gustav Ragnerstam), 3–4 (37.27) Axel Andersson.

Tredje perioden: 3–5 (40.47) Fabian Spjuth (Arsenijs Zaicevs, Milton Zetterlund), 3–6 (48.04) Milton Zetterlund (Fabian Spjuth, Theo Ringqvist), 4–6 (51.35) Zsombor Kovacs (Gergo Lenkey), 5–6 (55.00) Emil Hernkvist (Petter Karlsson, Lucas Hellberg), 5–7 (59.30) Axel Andersson (Gustav Ragnerstam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

Boo: 3-0-2

Nästa match:

Nyköping: Lidingö Vikings HC, borta, 11 december

Boo: IFK Tumba IK, borta, 11 december