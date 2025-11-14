Ny seger för Bik Karlskoga – förlänger fina sviten

Bik Karlskoga vann med 3–1 mot SSK

Bik Karlskogas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gustaf Thorell matchvinnare för Bik Karlskoga

Segertåget fortsätter för Bik Karlskoga. Mot SSK hemma i Nobelhallen på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) och har nu fyra segrar i rad i hockeyallsvenskan.

Östersunds IK nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga gjorde 1–0 efter 14 minuters spel. Även i andra perioden var Bik Karlskoga starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Gustaf Thorell och Gustaf Franzén. 17.07 in i tredje perioden slog Filip Engarås till på pass av Hampus Harlestam och reducerade. Men mer än så orkade SSK inte med.

Det här betyder att Bik Karlskoga ligger kvar på fjärde plats i tabellen och SSK på tolfte plats.

Nästa motstånd för Bik Karlskoga är Östersunds IK. Lagen möts måndag 17 november 19.00 i Nobelhallen. SSK tar sig an AIK hemma lördag 15 november 18.00.

Bik Karlskoga–SSK 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (14.12) Kalle Jellvert (Eero Teräväinen, Rikard Olsén).

Andra perioden: 2–0 (20.39) Gustaf Thorell (Eero Teräväinen, Henrik Björklund), 3–0 (35.54) Gustaf Franzén (Tim Barkemo).

Tredje perioden: 3–1 (57.07) Filip Engarås (Hampus Harlestam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

SSK: 1-1-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: Östersunds IK, hemma, 17 november

SSK: AIK, hemma, 15 november