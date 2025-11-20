Ny seger för Bäcken mot drömmotståndet

Bäcken segrade – 6–3 mot Hisingen

Helmer Vungi avgjorde för Bäcken

Tredje raka förlusten för Hisingen

Bäcken fortsätter att vinna mot Hisingen i U18 division 1 syd A. På torsdagen segrade Bäcken på nytt – den här gången med hela 6–3 (4–0, 1–1, 1–2) borta i Tuve Ishall. Det var Bäckens fjärde raka seger mot Hisingen.

Borås nästa för Bäcken

Bäcken stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Efter 45 sekunder i andra perioden slog Hannes Ekdahl till och gjorde 0–5.

Redan efter 3.58 i andra perioden reducerade Hisingen till 1–5 genom Mateusz Myszka assisterad av Olof Lagerlöf och Valle Jonsson.

Hisingen reducerade dock till 2–5 genom Olof Lagerlöf efter 6.22 av perioden.

Bäcken ökade ledningen till 2–6, återigen genom Sten Aronsson efter 8.07 i tredje perioden.

Arvid Blackås reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Hisingen. Bäcken tog därmed en säker seger.

Bäckens Hannes Ekdahl stod för fyra poäng, varav ett mål och Sten Aronsson gjorde två mål och spelade fram till två mål.

Med fyra omgångar kvar är Hisingen på sjunde plats i tabellen medan Bäcken är på tredje plats.

När lagen senast möttes vann Bäcken HC med 13–1.

Söndag 23 november möter Hisingen Hanhals J18 borta 14.00 och Bäcken möter Borås hemma 13.00.

Hisingen–Bäcken 3–6 (0–4, 1–1, 2–1)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (0.19) Melvin Mireblom (Hannes Ekdahl), 0–2 (6.21) Melvin Mireblom (Sten Aronsson), 0–3 (8.41) Sten Aronsson (Hannes Ekdahl), 0–4 (16.17) Helmer Vungi (Sten Aronsson, Olle Skartind).

Andra perioden: 0–5 (20.45) Hannes Ekdahl, 1–5 (23.58) Mateusz Myszka (Olof Lagerlöf, Valle Jonsson).

Tredje perioden: 2–5 (46.22) Olof Lagerlöf (Valle Jonsson, John Björsander), 2–6 (48.07) Sten Aronsson (Helmer Vungi, Hannes Ekdahl), 3–6 (56.07) Arvid Blackås (Noah Fredriksson, John Björsander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 2-0-3

Bäcken: 3-0-2

Nästa match:

Hisingen: Hanhals IF, borta, 23 november

Bäcken: Borås HC, hemma, 23 november