Ny seger för Ånge U18 mot drömmotståndet

Ånge U18-seger med 3–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Ånge U18 fortsätter att vinna mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B herr. På lördagen segrade Ånge U18 på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) hemma i Kastbergshallen. Det var Ånge U18:s fjärde raka seger mot AIK-Hockey Härnösand U18.

Ånge U18–AIK-Hockey Härnösand U18 – mål för mål

Matej Vyhnicka gjorde 1–0 till Ånge U18 efter bara 3.38 efter förarbete från Olle Edler och Lubomir Racek.

Efter 4.07 i andra perioden nätade Noel Roos framspelad av Artem Gunko och William Haraldsson och gjorde 2–0.

17.59 in i tredje perioden fick Daniel Daksevic utdelning och reducerade. Mer än så blev det dock inte för AIK-Hockey Härnösand U18. Albin Käck stod för målet när Ånge U18 punkterade matchen med ett 3–1-mål med 15 sekunder kvar att spela assisterad av Artem Gunko. 3–1-målet blev matchens sista.

Ånge U18 har tre segrar och två förluster och 19–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK-Hockey Härnösand U18 har fem förluster och 8–38 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Ånge U18 slutar på sjätte plats i tabellen och AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Ånge IK vunnit.

Ånge U18–AIK-Hockey Härnösand U18 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 norra B herr, Kastbergshallen

Första perioden: 1–0 (3.38) Matej Vyhnicka (Olle Edler, Lubomir Racek).

Andra perioden: 2–0 (24.07) Noel Roos (Artem Gunko, William Haraldsson).

Tredje perioden: 2–1 (57.59) Daniel Daksevic, 3–1 (59.45) Albin Käck (Artem Gunko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 3-0-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 0-0-5