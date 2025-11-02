NY Rangers vinnare mot Seattle – avgjorde i förlängningen

NY Rangers-seger med 3–2 efter förlängning

Will Cuylle avgjorde för NY Rangers

Tredje raka segern för NY Rangers

Det blev en riktigt tajt match när Seattle tog emot NY Rangers i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där NY Rangers var starkast och segerresultatet blev 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0). Will Cuylle stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för NY Rangers.

Carolina nästa för NY Rangers

NY Rangers tog ledningen i första perioden genom Vladislav Gavrikov.

Seattle gjorde 1–1 genom Chandler Stephenson efter 12.49.

NY Rangers tog ledningen på nytt genom Noah Laba efter 13.50 i matchen. Efter 6.59 i andra perioden slog Brandon Montour till på pass av Jaden Schwartz och Chandler Stephenson och kvitterade för Seattle. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Matchvinnare för bortalaget NY Rangers blev Will Cuylle som 2.42 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Seattles fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även NY Rangers tredje uddamålsseger.

Den 13 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Madison Square Garden.

Nästa motstånd för Seattle är Chicago. Lagen möts tisdag 4 november 04.00 i Climate Pledge Arena. NY Rangers tar sig an Carolina hemma onsdag 5 november 01.00.

Seattle–NY Rangers 2–3 (1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (10.16) Vladislav Gavrikov (Adam Fox, Jonny Brodzinski), 1–1 (12.49) Chandler Stephenson (Vince Dunn, Eeli Tolvanen), 1–2 (13.50) Noah Laba (Will Cuylle, Alexis Lafreniere).

Andra perioden: 2–2 (26.59) Brandon Montour (Jaden Schwartz, Chandler Stephenson).

Förlängning: 2–3 (62.42) Will Cuylle (JT Miller, Adam Fox).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-2-1

NY Rangers: 3-1-1

Nästa match:

Seattle: Chicago Blackhawks, hemma, 4 november

NY Rangers: Carolina Hurricanes, hemma, 5 november