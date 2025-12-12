NY Islanders vann toppmötet hemma mot Anaheim Ducks

NY Islanders-seger med 5–2 mot Anaheim Ducks

NY Islanders femte seger på de senaste sex matcherna

Anders Lee med två mål för NY Islanders

Två topplag möttes i NHL under fredagen när NY Islanders tog emot serieledande Anaheim Ducks. NY Islanders vann matchen med 5–2 (3–0, 0–1, 2–1).

Segern var NY Islanders femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Anders Lee med två mål för NY Islanders

NY Islanders stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 5.36 i andra perioden nätade Leo Carlsson på pass av Troy Terry och Olen Zellweger och reducerade åt Anaheim Ducks.

Troy Terry såg till att Anaheim Ducks reducerade igen efter 2.35 i tredje perioden framspelad av Ryan Poehling och Jackson Lacombe.

6.02 in i tredje perioden slog Simon Holmström till framspelad av Anders Lee och Adam Pelech och ökade ledningen.

Efter 14.45 nätade Ryan Pulock på pass av Jean-Gabriel Pageau och Anders Lee och ökade ledningen för NY Islanders.

NY Islanders Anders Lee stod för två mål och två assists.

Den 5 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Honda Center.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 13 december. Då möter NY Islanders Tampa Bay i UBS Arena 21.30. Anaheim Ducks tar sig an New Jersey borta 18.30.

NY Islanders–Anaheim Ducks 5–2 (3–0, 0–1, 2–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (8.17) Travis Mitchell (Simon Holmström, Scott Mayfield), 2–0 (10.16) Anders Lee, 3–0 (19.06) Anders Lee (Tony Deangelo, Mathew Barzal).

Andra perioden: 3–1 (25.36) Leo Carlsson (Troy Terry, Olen Zellweger).

Tredje perioden: 3–2 (42.35) Troy Terry (Ryan Poehling, Jackson Lacombe), 4–2 (46.02) Simon Holmström (Anders Lee, Adam Pelech), 5–2 (54.45) Ryan Pulock (Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 4-0-1

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Tampa Bay Lightning, hemma, 13 december 21.30

Anaheim Ducks: New Jersey Devils, borta, 13 december 18.30