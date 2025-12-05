NY Islanders vann på hemmaplan mot Colorado

NY Islanders-seger med 6–3 mot Colorado

Adam Pelech avgjorde för NY Islanders

Andra raka segern för NY Islanders

NY Islanders vann på hemmaplan mot Colorado i NHL. Matchen på fredagen slutade 6–3 (2–0, 3–2, 1–1).

Tampa Bay nästa för NY Islanders

Kyle Maclean gav NY Islanders ledningen efter fem minuters spel med assist av Ryan Pulock.

2–0 kom efter 18.20 när Anders Lee hittade rätt på pass av Mathew Barzal.

NY Islanders övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.59 genom Bo Horvat och gick upp till 4–0 innan Colorado kom tillbaka och reducerade till 4–2.

Innan perioden var över hade NY Islanders ryckt åt sig ledningen med 5–2.

Redan efter 1.27 i tredje perioden reducerade Colorado till 5–3 genom Artturi Lehkonen framspelad av Cale Makar och Martin Necas. Men mer än så orkade Colorado inte med.

NY Islanders punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.15 kvar att spela genom Casey Cizikas. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

NY Islanders Mathew Barzal stod för ett mål och två assists.

När lagen möttes senast vann Colorado Avalanche med 4–1.

NY Islanders tar sig an Tampa Bay i nästa match borta söndag 7 december 01.00. Colorado möter NY Rangers borta lördag 6 december 18.30.

NY Islanders–Colorado 6–3 (2–0, 3–2, 1–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (5.56) Kyle Maclean (Ryan Pulock), 2–0 (18.20) Anders Lee (Mathew Barzal).

Andra perioden: 3–0 (26.59) Bo Horvat (Matthew Schaefer, Ryan Pulock), 4–0 (27.56) Adam Pelech (Mathew Barzal, Anders Lee), 4–1 (28.38) Valerij Nitjusjkin (Sam Malinski, Brock Nelson), 4–2 (30.04) Martin Necas, 5–2 (38.46) Mathew Barzal (Maxim Sjabanov, Bo Horvat).

Tredje perioden: 5–3 (41.27) Artturi Lehkonen (Cale Makar, Martin Necas), 6–3 (58.45) Casey Cizikas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Colorado: 3-1-1

Nästa match:

NY Islanders: Tampa Bay Lightning, borta, 7 december

Colorado: New York Rangers, borta, 6 december