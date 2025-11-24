NY Islanders vann hemma mot Seattle

NY Islanders vann med 1–0 efter straffar

NY Islanders sjunde seger på de senaste nio matcherna

Seger nummer 13 för NY Islanders

Hemmalaget NY Islanders tog en uddamålsseger i matchen mot Seattle i UBS Arena. Laget vann matchen i NHL på söndagen med 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0).

Segern var NY Islanders sjunde på de senaste nio matcherna.

Tidigare under dagen vann Seattle på bortaplan mot Pittsburgh med 3–2.

NY Islanders–Seattle – mål för mål

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, NY Islanders med 11–8 och Seattle med 12–10 i målskillnad. Det här var NY Islanders åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Seattles sjunde uddamålsförlust.

För NY Islanders gör resultatet att laget nu ligger på andra plats i sin del av serien medan Seattle är på andra plats.

Den 22 januari möts lagen återigen, då i Climate Pledge Arena.

Torsdag 27 november möter NY Islanders Boston hemma 01.00 och Seattle möter Dallas hemma 04.00.