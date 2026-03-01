NY Islanders vann efter förlängning mot Columbus

Seger för NY Islanders med 4–3 efter förlängning

NY Islanders fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simon Holmström matchvinnare för NY Islanders

Matchen mellan Columbus och NY Islanders i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 3–2, 0–0, 1–0). Simon Holmström spelade en avgörande roll för NY Islanders med det vinnande målet i förlängningen.

Det här innebär att NY Islanders nu har fyra segrar i följd i NHL.

Columbus–NY Islanders – mål för mål

Columbus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.30 slog Isac Lundeström till efter pass från Dante Fabbro och Miles Wood.

NY Islanders förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 1.47 innan NY Islanders avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Simon Holmström, framspelad av Anthony Deangelo och Mathew Barzal.

Columbus har tre vinster och två förluster och 17–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Columbus är NY Rangers. Lagen möts tisdag 3 mars 01.00 i Madison Square Garden. NY Islanders tar sig an Florida hemma måndag 2 mars 00.30.

Columbus–NY Islanders 3–4 (1–0, 2–3, 0–0, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (2.30) Isac Lundeström (Dante Fabbro, Miles Wood).

Andra perioden: 2–0 (23.58) Mason Marchment (Charlie Coyle, Zach Werenski), 2–1 (31.37) Anders Lee (Scott Mayfield, Jean-Gabriel Pageau), 2–2 (31.59) Jean-Gabriel Pageau, 2–3 (37.10) Scott Mayfield (Mathew Barzal), 3–3 (38.58) Adam Fantilli (Zach Werenski).

Förlängning: 3–4 (61.47) Simon Holmström (Anthony Deangelo, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-1-1

NY Islanders: 4-0-1

Nästa match:

Columbus: New York Rangers, borta, 3 mars 01.00

NY Islanders: Florida Panthers, hemma, 2 mars 00.30