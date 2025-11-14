NY Islanders starkast – efter två sena mål mot Vegas

NY Islanders vann med 4–3 efter förlängning

Jean-Gabriel Pageau matchvinnare för NY Islanders

Tredje raka segern för NY Islanders

Matchen mellan hemmalaget Vegas och gästande NY Islanders i NHL var lika efter full tid, efter en sen kvittering av NY Islanders Mathew Barzal. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (2–0, 0–1, 1–2, 1–0) genom Jean-Gabriel Pageau efter 3. 2 och fullborda vändningen.

I och med detta har Vegas fyra förluster i rad.

Därmed har NY Islanders vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Utah Mammoth nästa för NY Islanders

NY Islanders tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Efter 18.56 i andra perioden nätade Shea Theodore framspelad av Keegan Kolesar och reducerade åt Vegas. Tomas Hertl och Reilly Smith såg till att Vegas vände till ledning med 3–2.

NY Islanders kvitterade till 3–3 genom Mathew Barzal med knappt tre minuter kvar att spela. Stor matchhjälte för NY Islanders 3.02 in i förlängningen blev Jean-Gabriel Pageau med det avgörande målet i förlängningen.

Vegas har en vinst och fyra förluster och 12–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 17–14 i målskillnad. Det här var Vegas sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även NY Islanders femte uddamålsseger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i UBS Arena.

Nästa motstånd för Vegas är St Louis. Lagen möts söndag 16 november 02.00 i Enterprise Center. NY Islanders tar sig an Utah Mammoth borta lördag 15 november 03.00.

Vegas–NY Islanders 3–4 (0–2, 1–0, 2–1, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.03) Emil Heineman, 0–2 (17.59) Matthew Schaefer (Jonathan Drouin, Bo Horvat).

Andra perioden: 1–2 (38.56) Shea Theodore (Keegan Kolesar).

Tredje perioden: 2–2 (48.23) Tomas Hertl (Jeremy Lauzon, Jack Eichel), 3–2 (50.45) Reilly Smith, 3–3 (57.23) Mathew Barzal (Matthew Schaefer, Jonathan Drouin).

Förlängning: 3–4 (63.02) Jean-Gabriel Pageau.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Vegas: St Louis Blues, borta, 16 november

NY Islanders: Utah Mammoth, borta, 15 november