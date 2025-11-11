NY Islanders starkast – avgjorde i förlängningen mot New Jersey

Seger för NY Islanders med 3–2 efter förlängning

Mathew Barzal matchvinnare för NY Islanders

Andra raka segern för NY Islanders

NY Islanders tog en stark seger mot New Jersey borta i NHL. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Mathew Barzal som gjorde det avgörande målet.

Vegas nästa för NY Islanders

New Jersey startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.04 slog Timo Meier till assisterad av Jesper Bratt och Luke Hughes. Efter 6.56 i andra perioden slog Bo Horvat till på pass av Kyle Palmieri och kvitterade för NY Islanders. NY Islanders tog ledningen med 1–2 genom Kyle Palmieri med 2.53 kvar i perioden i tredje perioden.

New Jersey kvitterade till 2–2 genom Simon Nemec med 5 sekunder kvar av perioden. Matchvinnare för bortalaget NY Islanders blev Mathew Barzal som 1.17 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var NY Islanders fjärde uddamålsseger.

I nästa omgång har New Jersey Chicago borta i United Center, torsdag 13 november 03.30. NY Islanders spelar borta mot Vegas fredag 14 november 04.00.

New Jersey–NY Islanders 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (2.04) Timo Meier (Jesper Bratt, Luke Hughes).

Andra perioden: 1–1 (26.56) Bo Horvat (Kyle Palmieri).

Tredje perioden: 1–2 (57.07) Kyle Palmieri (Matthew Schaefer, Bo Horvat), 2–2 (59.55) Simon Nemec (Jesper Bratt).

Förlängning: 2–3 (61.17) Mathew Barzal (Jonathan Drouin, Ryan Pulock).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-1-1

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

New Jersey: Chicago Blackhawks, borta, 13 november

NY Islanders: Vegas Golden Knights, borta, 14 november