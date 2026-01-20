NY Islanders segrare borta mot Vancouver – Anthony Duclair matchvinnare

NY Islanders vann med 4–3 mot Vancouver

Anthony Duclair gjorde två mål för NY Islanders

Anthony Deangelo matchvinnare för NY Islanders

NY Islanders besegrade Vancouver på bortaplan i tisdagens match i NHL. 3–4 (2–1, 0–2, 1–1) slutade matchen.

Anthony Duclair gjorde två mål för NY Islanders

Vancouver tog ledningen i början av första perioden genom Max Sasson.

NY Islanders gjorde 1–1 genom Anthony Duclair efter 10.11.

Vancouver gjorde 2–1 genom Evander Kane efter 14.48 i matchen.

Efter 14.34 i andra perioden slog Anthony Duclair till på nytt på pass av Calum Ritchie och Mathew Barzal och kvitterade för NY Islanders. Ryan Pulock gjorde dessutom 2–3 efter 15.58 på pass av Matthew Schaefer och Jean-Gabriel Pageau.

10.15 in i tredje perioden satte Anthony Deangelo pucken framspelad av Anders Lee och Mathew Barzal och ökade ledningen. Vancouver reducerade till 3–4 med 1.51 kvar att spela genom Drew O’Connor framspelad av Filip Hronek. Mer än så blev det dock inte för Vancouver.

Vancouver har fem förluster och 8–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har tre vinster och två förluster och 15–15 i målskillnad.

För NY Islanders gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Metropolitan division medan Vancouver är på åttonde och sista plats i Pacific division.

När lagen senast möttes vann Vancouver med 4–1.

Torsdag 22 januari spelar Vancouver hemma mot Washington 04.00 och NY Islanders mot Seattle borta 03.30 i Climate Pledge Arena.

Vancouver–NY Islanders 3–4 (2–1, 0–2, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (2.49) Max Sasson (Linus Karlsson, Nils Höglander), 1–1 (10.11) Anthony Duclair (Anthony Deangelo, Matthew Schaefer), 2–1 (14.48) Evander Kane (Elias Pettersson, David Kämpf).

Andra perioden: 2–2 (34.34) Anthony Duclair (Calum Ritchie, Mathew Barzal), 2–3 (35.58) Ryan Pulock (Matthew Schaefer, Jean-Gabriel Pageau).

Tredje perioden: 2–4 (50.15) Anthony Deangelo (Anders Lee, Mathew Barzal), 3–4 (58.09) Drew O’Connor (Filip Hronek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 0-0-5

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Vancouver: Washington Capitals, hemma, 22 januari 04.00

NY Islanders: Seattle Kraken, borta, 22 januari 03.30