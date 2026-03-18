NY Islanders säkrade seger mot Toronto

NY Islanders segrade mot Toronto borta i Scotiabank Arena i NHL. 1–3 (0–2, 1–1, 0–0) slutade matchen på onsdagen.

Segern var NY Islanders fjärde på de senaste fem matcherna.

Brayden Schenn gjorde 1–0 till NY Islanders efter 4.15 med assist av Calum Ritchie och Mathew Barzal. Laget gjorde 0–2 efter 9.43 när Calum Ritchie hittade rätt efter förarbete av Mathew Barzal och Matthew Schaefer.

Efter 4.40 i andra perioden nätade Steven Lorentz på pass av Benoit-Olivier Groulx och reducerade åt Toronto. NY Islanders Emil Heineman gjorde 1–3 efter 11.57 framspelad av Anthony Deangelo och Mathew Barzal.

Tredje perioden blev mållös och NY Islanders höll i sin 3–1-ledning och vann.

NY Islanders Mathew Barzal hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Islanders med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

NY Islanders möter Ottawa borta i Canadian Tire Centre samma tid.

Första perioden: 0–1 (4.15) Brayden Schenn (Calum Ritchie, Mathew Barzal), 0–2 (9.43) Calum Ritchie (Mathew Barzal, Matthew Schaefer).

Andra perioden: 1–2 (24.40) Steven Lorentz (Benoit-Olivier Groulx), 1–3 (31.57) Emil Heineman (Anthony Deangelo, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

NY Islanders: 4-0-1

