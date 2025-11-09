NY Islanders nollade NY Rangers – vann med 5–0
- NY Islanders vann med 5–0 mot NY Rangers
- NY Islanders Bo Horvat tvåmålsskytt
- NY Islanders starka defensiv briljerade
NY Islanders höll nollan när laget vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–1, 0–2).
Bo Horvat med två mål för NY Islanders
NY Islanders tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 18.38 i andra perioden slog Bo Horvat till återigen framspelad av Jonathan Drouin och Mathew Barzal och gjorde 0–3. NY Islanders fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Jean-Gabriel Pageau och Anders Lee.
Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, NY Rangers med 11–14 och NY Islanders med 16–12 i målskillnad.
På tisdag 11 november 01.00 spelar NY Rangers hemma mot Nashville och NY Islanders borta mot New Jersey.
NY Rangers–NY Islanders 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)
NHL, Madison Square Garden
Första perioden: 0–1 (10.30) Bo Horvat (Emil Heineman, Kyle Palmieri), 0–2 (19.17) Jonathan Drouin (Anthony Duclair, Jean-Gabriel Pageau).
Andra perioden: 0–3 (38.38) Bo Horvat (Jonathan Drouin, Mathew Barzal).
Tredje perioden: 0–4 (57.59) Jean-Gabriel Pageau, 0–5 (59.30) Anders Lee.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Rangers: 3-0-2
NY Islanders: 3-1-1
Nästa match:
NY Rangers: Nashville Predators, hemma, 11 november
NY Islanders: New Jersey Devils, borta, 11 november
