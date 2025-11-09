NY Islanders nollade NY Rangers – vann med 5–0

NY Islanders vann med 5–0 mot NY Rangers

NY Islanders Bo Horvat tvåmålsskytt

NY Islanders starka defensiv briljerade

NY Islanders höll nollan när laget vann på bortaplan mot NY Rangers i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–1, 0–2).

Bo Horvat med två mål för NY Islanders

NY Islanders tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 18.38 i andra perioden slog Bo Horvat till återigen framspelad av Jonathan Drouin och Mathew Barzal och gjorde 0–3. NY Islanders fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Jean-Gabriel Pageau och Anders Lee.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, NY Rangers med 11–14 och NY Islanders med 16–12 i målskillnad.

På tisdag 11 november 01.00 spelar NY Rangers hemma mot Nashville och NY Islanders borta mot New Jersey.

NY Rangers–NY Islanders 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (10.30) Bo Horvat (Emil Heineman, Kyle Palmieri), 0–2 (19.17) Jonathan Drouin (Anthony Duclair, Jean-Gabriel Pageau).

Andra perioden: 0–3 (38.38) Bo Horvat (Jonathan Drouin, Mathew Barzal).

Tredje perioden: 0–4 (57.59) Jean-Gabriel Pageau, 0–5 (59.30) Anders Lee.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 3-0-2

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

NY Rangers: Nashville Predators, hemma, 11 november

NY Islanders: New Jersey Devils, borta, 11 november