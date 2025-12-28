NY Islanders nollade NY Rangers – vann med 2–0

NY Islanders segrade – 2–0 mot NY Rangers

Anders Lee matchvinnare för NY Islanders

Andra raka segern för NY Islanders

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. NY Islanders vann på hemmaplan mot NY Rangers i NHL. Den målsnåla matchen slutade 2–0 (1–0, 0–0, 1–0).

NY Islanders höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Columbus nästa för NY Islanders

NY Islanders startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 58 sekunder slog Anders Lee till på pass av Mathew Barzal.

Andra perioden blev mållös.

Simon Holmström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 16 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

NY Islanders har två segrar och tre förluster och 9–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Rangers har tre vinster och två förluster och 15–12 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann NY Islanders med 5–0.

I nästa omgång har NY Islanders Columbus borta i Nationwide Arena, söndag 28 december 23.00. NY Rangers spelar borta mot Carolina tisdag 30 december 01.00.

NY Islanders–NY Rangers 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (0.58) Anders Lee (Mathew Barzal).

Tredje perioden: 2–0 (59.44) Simon Holmström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

NY Rangers: 3-0-2

Nästa match:

NY Islanders: Columbus Blue Jackets, borta, 28 december 23.00

NY Rangers: Carolina Hurricanes, borta, 30 december 01.00