NY Islanders avgjorde i tredje perioden mot Washington

NY Islanders segrade – 3–1 mot Washington

Bo Horvat avgjorde för NY Islanders

Tredje raka nederlaget för Washington

NY Islanders segrade borta mot Washington i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Islanders drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–0, 1–1, 0–2).

Washington–NY Islanders – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Washington gjorde 1–0 genom Tom Wilson efter 4.44 i andra perioden.

NY Islanders gjorde 1–1 genom Jean-Gabriel Pageau efter 14.46 av perioden. I tredje perioden gjorde NY Islanders 1–2 efter 4.30 genom Bo Horvat framspelad av Emil Heineman och Ryan Pulock. Och med bara 1.16 kvar satte Mathew Barzal avgörande 1–3 på pass av Adam Pelech.

Lagens första möte för säsongen vann Washington Capitals med 4–2.

NY Islanders möter Columbus hemma söndag 2 november 23.00.

Washington–NY Islanders 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

NHL, Capital One Arena

Andra perioden: 1–0 (24.44) Tom Wilson (Jakob Chychrun, Matt Roy), 1–1 (34.46) Jean-Gabriel Pageau (Simon Holmström).

Tredje perioden: 1–2 (44.30) Bo Horvat (Emil Heineman, Ryan Pulock), 1–3 (58.44) Mathew Barzal (Adam Pelech).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-0-3

NY Islanders: 2-1-2

Nästa match:

Washington: Buffalo Sabres, borta, 2 november

NY Islanders: Columbus Blue Jackets, hemma, 2 november