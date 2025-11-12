Norrtälje IK U18 fortsätter vinna – 6–1 mot Järfälla HC

Norrtälje IK U18-seger med 6–1 mot Järfälla HC

Norrtälje IK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

August Alebark avgjorde för Norrtälje IK U18

6–1 (0–0, 3–0, 3–1) blev resultatet när Norrtälje IK U18 och Järfälla HC möttes i Roslagens Sparbank Arena på onsdagen. I och med detta har Norrtälje IK U18 fem raka segrar i U18 Div 1 östra A herr.

SK Iron Hockey nästa för Norrtälje IK U18

Den första perioden slutade 0–0. Norrtälje IK U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. 1.02 in i tredje perioden nätade Norrtälje IK U18:s Madars Jermacans på pass av August Alebark och William Pettersson och ökade ledningen.

7.34 in i perioden slog Colin Nordén till på pass av Elias Kinnunen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Järfälla HC.

Efter 11.31 nätade Casper Sjölund framspelad av Elias Karlsson-Oja och ökade ledningen för Norrtälje IK U18.

Efter 14.38 nätade Max Öbrink på pass av Hannes Blomstedt och Oliwer Ivarsson och ökade ledningen för Norrtälje IK U18.

Norrtälje IK U18:s Oliwer Ivarsson stod för ett mål och två assists.

För tabellens utseende betyder det här att Norrtälje IK U18 ligger på tredje plats medan Järfälla HC har fjärdeplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Järfälla HC med 5–2.

I nästa match, söndag 23 november möter Norrtälje IK U18 SK Iron Hockey hemma i Roslagens Sparbank Arena 17.45 medan Järfälla HC spelar hemma mot IFK Österåker Hockey 14.30.

Norrtälje IK U18–Järfälla HC 6–1 (0–0, 3–0, 3–1)

U18 Div 1 östra A herr, Roslagens Sparbank Arena

Andra perioden: 1–0 (20.41) Oliwer Ivarsson (Hannes Blomstedt, Max Öbrink), 2–0 (24.06) August Alebark, 3–0 (35.50) Kimi Blomstedt (Joshua Griffin, Oliwer Ivarsson).

Tredje perioden: 4–0 (41.02) Madars Jermacans (August Alebark, William Pettersson), 4–1 (47.34) Colin Nordén (Elias Kinnunen), 5–1 (51.31) Casper Sjölund (Elias Karlsson-Oja), 6–1 (54.38) Max Öbrink (Hannes Blomstedt, Oliwer Ivarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 5-0-0

Järfälla HC: 2-0-3

Nästa match:

Norrtälje IK U18: SK Iron Hockey, hemma, 23 november

Järfälla HC: IFK Österåker Hockey, hemma, 23 november