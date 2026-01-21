Norrtälje har fyra raka segrar – vann mot Surahammar med 7–4

Norrtälje vann med 7–4 mot Surahammar

Norrtäljes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Norrtäljes Melker Kull tvåmålsskytt

Norrtälje är i bra form just nu. På onsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 7–4 (4–2, 1–1, 2–1) borta mot Surahammar. Det innebär också att Surahammar har fem raka förluster i hockeyettan norra.

Carl Leijon bakom Norrtäljes seger

Norrtälje spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Efter 6.23 i andra perioden slog Carl Leijon till på pass av Oliver Ödman-Hadzinikolic och Gabriel Melin och gjorde 2–5. Surahammars Wille Ekman-Cederborg gjorde 3–5 efter 12.16 framspelad av Roman Semjonov och Adam Karlsson.

Norrtälje vann också tredje perioden 1–2 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Norrtäljes Erik Andersson hade fyra assists. Wille Ekman-Cederborg gjorde två mål och totalt tre poäng för Surahammar.

Surahammar ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Norrtälje ligger på tionde plats. Norrtälje var på 14:e plats i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Surahammar är Clemensnäs. Lagen möts lördag 24 januari 16.00 i XLNT AKUSTIK Arena. Norrtälje tar sig an Kalix hemma fredag 23 januari 19.00.

Surahammar–Norrtälje 4–7 (2–4, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (9.30) Melker Kull (Erik Andersson, Elvin Håkansson), 0–2 (10.43) Melker Kull (Erik Andersson, Carl Leijon), 0–3 (11.06) Gabriel Melin (Olle Fagerström, Oliver Ödman-Hadzinikolic), 0–4 (12.47) Dennis Björkman (Olle Fagerström, Linus Åberg), 1–4 (16.00) Lukas Henze (Wille Ekman-Cederborg, Wille Hedqvist), 2–4 (16.33) Felix Filipson (Max Joona, Hampus Sjölund).

Andra perioden: 2–5 (26.23) Carl Leijon (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Gabriel Melin), 3–5 (32.16) Wille Ekman-Cederborg (Roman Semjonov, Adam Karlsson).

Tredje perioden: 3–6 (43.46) Vladimir Chetverikov (Erik Andersson, Calle Dahlin), 3–7 (54.39) Emil Carlqvist (Erik Andersson, Vladimir Chetverikov), 4–7 (58.13) Wille Ekman-Cederborg (Roman Semjonov, Adam Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 0-1-4

Norrtälje: 4-0-1

Nästa match:

Surahammar: Clemensnäs HC, hemma, 24 januari 16.00

Norrtälje: Kalix HC, hemma, 23 januari 19.00