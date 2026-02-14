Nordholm och Börje nyckelspelare när Borås vann mot Bäcken

Borås vann med 4–1 mot Bäcken

Isac Petersson avgjorde för Borås

Bäckens femte raka förlust

Borås vann i Marconihallen mot Bäcken i U20 region syd vår på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Villgot Nordholm gjorde 1–3 och Tim Börje en minut senare gjorde 1–4. Matchen slutade 1–4 (1–0, 0–1, 0–3).

– Idag gör vi en riktigt stark borta match mot Bäcken som är en betydelsefull match för båda lagen, där vi vid vinst är klara för att spela U –20 regional även nästa säsong och så som vi gör det, spelar med hög energi hela matchen igenom även om Bäcken tar ledningen med 1–0 har vi bra tålamod. Känner att vi är starkare på alla positioner, utdelningen kommer i tredje perioden där vi går från 1–1 till vinst med 4–1 därmed är vi klara för U –20 regional nästa säsong, oerhört skönt, kommenterade Borås tränare Petri Mylläri.

IF Troja-Ljungby nästa för Borås

Bäcken började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.25 slog Ville Westin till på pass av Conrad Edlund och Kevin Grahn Olsson.

Efter 13.56 i andra perioden slog Philip Nordquist till framspelad av Tim Börje och Elia Wicky och kvitterade för Borås.

Borås spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Isac Petersson, Villgot Nordholm och Tim Börje och avgjorde matchen.

Borås Tim Börje stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Bäcken är kvar på sjätte och sista plats och Borås stannar på andra plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Bäcken och Borås den här säsongen. Borås HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Bäcken HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Bäcken tar sig an Olofström i nästa match hemma tisdag 17 februari 19.40. Borås möter IF Troja-Ljungby hemma lördag 21 februari 14.30.

Bäcken–Borås 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

U20 region syd vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (3.25) Ville Westin (Conrad Edlund, Kevin Grahn Olsson).

Andra perioden: 1–1 (33.56) Philip Nordquist (Tim Börje, Elia Wicky).

Tredje perioden: 1–2 (41.53) Isac Petersson (Tim Börje, Max Argus), 1–3 (48.18) Villgot Nordholm, 1–4 (49.10) Tim Börje (Elia Wicky, Philip Nordquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 0-0-5

Borås: 2-1-2

Nästa match:

Bäcken: Olofströms IK, hemma, 17 februari 19.40

Borås: IF Troja-Ljungby, hemma, 21 februari 14.30