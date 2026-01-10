Nor IK U23/Solstad HC:s tunga svit fortsätter – 5–6 mot Grums IK 2

Grums IK 2 vann med 6–5 mot Nor IK U23/Solstad HC

Anthon Lindström gjorde två mål för Grums IK 2

Åttonde raka nederlaget för Nor IK U23/Solstad HC

Det var ett tag sedan Nor IK U23/Solstad HC senast vann en match i U20 Div 1 västra B herr. Det gick inte vägen på bortaplan mot Grums IK 2 heller. 6–5 (1–0, 1–5, 4–0) slutade matchen i Billerudhallen på lördagen, åttonde match i rad utan seger Nor IK U23/Solstad HC.

Anthon Lindström tvåmålsskytt för Grums IK 2

Anthon Lindström gav Grums IK 2 ledningen efter 16.11.

Nor IK U23/Solstad HC hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 7.17 genom Ville Arvidsson och gick upp till 1–2 innan Grums IK 2 svarade.

Innan perioden var över hade Nor IK U23/Solstad HC ryckt åt sig ledningen med 5–2.

Grums IK 2 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–5 till 6–5 i tredje perioden. Lindströms 6–5-mål kom med knappt elva minuter kvar av matchen.

Grums IK 2:s Anthon Lindström stod för två mål och två assists.

Grums IK 2 har två segrar och tre förluster och 27–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nor IK U23/Solstad HC har fem förluster och 15–48 i målskillnad.

Grums IK 2 stannar därmed på åttonde plats och Nor IK U23/Solstad HC på tionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nor/Solstad med 4–3.

I nästa omgång har Grums IK 2 Kumla borta i Ica Maxi Arena, lördag 17 januari 14.30. Nor IK U23/Solstad HC spelar hemma mot Kumla lördag 24 januari 12.00.

Grums IK 2–Nor IK U23/Solstad HC 6–5 (1–0, 1–5, 4–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (16.11) Anthon Lindström.

Andra perioden: 1–1 (27.17) Ville Arvidsson (Ludvig Sandborgh), 1–2 (29.43) Axel Magnusson (David Nordmark, Montazar Aloann), 2–2 (34.25) Filip Svedlund (Anthon Lindström), 2–3 (37.45) Elias Assia (Axel Magnusson, David Nordmark), 2–4 (39.29) Montazar Aloann (Ville Arvidsson), 2–5 (39.53) Wilmer Wirén (Hugo Westin, Elias Sandersson).

Tredje perioden: 3–5 (42.55) Jonathan Engström Bergström (Harry Rudström), 4–5 (46.21) Nathan Salomonsson (Jonathan Engström Bergström), 5–5 (49.08) Theo Karlsson (Hampus Öhman, Anthon Lindström), 6–5 (49.24) Anthon Lindström (Nathan Salomonsson, Hampus Öhman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 2-1-2

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Nästa match:

Grums IK 2: Kumla HC Black Bulls, borta, 17 januari 14.30

Nor IK U23/Solstad HC: Kumla HC Black Bulls, hemma, 24 januari 12.00