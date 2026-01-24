Noel Eriksson gjorde två mål när Mjölby vann mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mjölby-seger med 6–5 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Noel Eriksson med två mål för Mjölby

Guts/Valdemarsvik nästa motståndare för Mjölby

Det blev Mjölby som vann matchen hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 Div 1 B syd vår herr på lördagen. 6–5 (4–2, 2–2, 0–1) slutade matchen.

Mjölbys Noel Eriksson tvåmålsskytt

Mjölby spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 6–4.

Liam Löf såg till att Ulricehamns IF/Nittorps IK reducerade igen efter 11.37 i tredje perioden på pass av Felix Selin och Felix Claesson. 6–5-målet blev matchens sista.

Moltas Bjelke Josefsson gjorde tre mål för Ulricehamns IF/Nittorps IK.

När lagen senast möttes vann Mjölby med 3–2.

Lördag 7 februari 12.00 spelar Mjölby hemma mot Guts/Valdemarsvik. Ulricehamns IF/Nittorps IK möter Tranås borta i Tranås Åkeri Arena tisdag 3 februari 19.20.

Mjölby–Ulricehamns IF/Nittorps IK 6–5 (4–2, 2–2, 0–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (9.09) Theo Cannervik (Herman Eriksson), 1–1 (11.58) Moltas Bjelke Josefsson (Ture Gustavsson, Tim Schröder), 2–1 (13.51) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint, Herman Eriksson), 3–1 (14.03) Ludvig Junebäck (Miliam Sjöö-Laisio, Max Cedbro), 3–2 (17.00) Noel Isacsson (Ludwig Holmgren, Felix Selin), 4–2 (19.43) Miliam Sjöö-Laisio (Alexander Lund Rytthammar).

Andra perioden: 4–3 (21.08) Moltas Bjelke Josefsson, 5–3 (22.25) Noel Eriksson (Olle Andersson, Olle Appelqvist), 6–3 (36.23) Noel Eriksson (Olle Appelqvist, Olle Andersson), 6–4 (39.24) Moltas Bjelke Josefsson (Ture Gustavsson, Ted Kallin).

Tredje perioden: 6–5 (51.37) Liam Löf (Felix Selin, Felix Claesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-0-3

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Nästa match:

Mjölby: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 7 februari 12.00

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Tranås AIF, borta, 3 februari 19.20