Noel Berglinn i målform när Orsa vann mot Strömsbro

Orsa-seger med 7–5 mot Strömsbro

Orsas sjunde seger på de senaste nio matcherna

Noel Berglinn tvåmålsskytt för Orsa

Orsa vann mot gästande Strömsbro i U20 region väst herr. 7–5 (3–1, 1–2, 3–2) slutade onsdagens match.

Segern var Orsas sjunde på de senaste nio matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Pontus Allmungs bakom Orsas avgörande

Orsa dominerade i första perioden som laget vann med 3–1.

I andra perioden var det i stället Strömsbro som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Orsa inledde tredje perioden med att göra 5–3 genom Isac Hedberg innan Strömsbro svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Sergejs Avotins för framspelad av Zacharias Jandrén och Wilmer Björk Eriksson efter 7.31.

I slutminuterna var det dock Orsa som nådde längst. Pontus Allmungs gjorde 6–5 efter 9.56, innan Oliver Bergman satte 7–5 37 sekunder kvar.

Strömsbros Zacharias Jandrén stod för fyra poäng, varav två mål. Anthon Nilsson-Andren hade tre assists för Orsa.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Orsa med 17–18 och Strömsbro med 24–19 i målskillnad.

För Orsa gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Strömsbro är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 2 december spelar Orsa borta mot Valbo J20 19.00 och Strömsbro mot Hudiksvall hemma 19.40 i Testebo Arena.

Orsa–Strömsbro 7–5 (3–1, 1–2, 3–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (2.09) Axel Kjerrman, 1–1 (9.27) Noel Berglinn (Anthon Nilsson-Andren, Kevin Sahlman), 2–1 (12.14) Liam Nordvall (Isac Hedberg, Malte Willford), 3–1 (19.45) Noel Berglinn (Anthon Nilsson-Andren, Kevin Sahlman).

Andra perioden: 4–1 (32.54) Leon Bogg Sys, 4–2 (34.24) Filip Jaxgård (Zacharias Jandrén, Linus Åbom), 4–3 (39.41) Zacharias Jandrén (Linus Åbom).

Tredje perioden: 5–3 (44.47) Isac Hedberg (Oliver Björkman), 5–4 (44.58) Zacharias Jandrén (Wilmer Björk Eriksson), 5–5 (47.31) Sergejs Avotins (Zacharias Jandrén, Wilmer Björk Eriksson), 6–5 (49.56) Pontus Allmungs (Anthon Nilsson-Andren, Liam Nordvall), 7–5 (59.23) Oliver Bergman (Pontus Allmungs, Alfred Vallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 3-0-2

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Orsa: Valbo HC, borta, 2 december

Strömsbro: Hudiksvalls HC, hemma, 2 december