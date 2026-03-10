Noah Steen gjorde två mål för Örebro Hockey i segern mot Timrå IK

Örebro Hockey segrade – 5–4 mot Timrå IK

Örebro Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Örebro Hockey avgjorde efter 59.57.

Hemmalaget Örebro Hockey tog hem de tre poängen efter seger mot Timrå IK i SHL. 5–4 (2–0, 2–2, 1–2) slutade matchen på tisdagen.

Segern var Örebro Hockeys fjärde på de senaste fem matcherna.

Noah Steen blev matchvinnare

Milton Oscarson gjorde 1–0 till Örebro Hockey efter bara 2.26 efter förarbete från Egor Polin. Laget gjorde 2–0 efter 9.07 genom Patrik Karlkvist efter pass från Patrik Puistola och Linus Arnesson.

Efter 8.55 i andra perioden ökade Örebro Hockey på till 3–0 genom Egor Polin.

Timrå IK reducerade dock till 3–1 genom Jonathan Dahlén efter 12.58 av perioden.

Örebro Hockey ökade ledningen till 4–1 genom Noah Steen efter 14.39.

Timrå IK gjorde 4–2 genom Alfons Freij med 3.32 kvar att spela av perioden.

Örebro Hockey ökade ledningen till 5–2, på nytt genom Noah Steen efter 3.05 i tredje perioden.

Emil Pettersson och Jonathan Dahlén reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Timrå IK.

Timrå IK:s Jonathan Dahlén stod för fyra poäng, varav två mål och Emil Pettersson gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Egor Polin gjorde ett mål och totalt tre poäng för Örebro Hockey.

Med två omgångar kvar är Örebro Hockey på elfte plats i tabellen medan Timrå IK är på tionde plats.

På torsdag 12 mars 19.00 spelar Örebro Hockey hemma mot Brynäs och Timrå IK borta mot Färjestad.

Örebro Hockey–Timrå IK 5–4 (2–0, 2–2, 1–2)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.26) Milton Oscarson (Egor Polin), 2–0 (9.07) Patrik Karlkvist (Patrik Puistola, Linus Arnesson).

Andra perioden: 3–0 (28.55) Egor Polin (Kalle Miketinac, Luke Martin), 3–1 (32.58) Jonathan Dahlén (Alfons Freij, Emil Pettersson), 4–1 (34.39) Noah Steen (Egor Polin), 4–2 (36.28) Alfons Freij (Jonathan Dahlén, Eddie Genborg).

Tredje perioden: 5–2 (43.05) Noah Steen (David Quenneville, Milton Oscarson), 5–3 (51.14) Emil Pettersson (Jonathan Dahlén, Marcus Hardegård), 5–4 (59.57) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Lukas Pilö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 4-1-0

Timrå IK: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey: Brynäs IF, hemma, 12 mars 19.00

Timrå IK: Färjestads BK, borta, 12 mars 19.00