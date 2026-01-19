Njurunda U18 nollade ÖSK/Ö-vik U18 – seger med 5–0

Njurunda U18-seger med 5–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Njurunda U18:s Theo Olofsson tvåmålsskytt

Andra raka förlusten för ÖSK/Ö-vik U18

Njurunda U18 höll nollan när laget vann klart på bortaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

Theo Olofsson tvåmålsskytt för Njurunda U18

Njurunda U18 tog ledningen efter 12.16 genom Theo Olofsson på pass av Oskar Sandström och Hjalmar Hällström.

Efter 15.54 i andra perioden slog Filip Roos till och gjorde 0–2.

Njurunda U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Olofsson, Elliot Englund och Alexander Berg.

För ÖSK/Ö-vik U18 gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Njurunda U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har ÖSK/Ö-vik U18 Kovland U18 borta i FD Maskin Arena, onsdag 21 januari 19.30. Njurunda U18 spelar hemma mot Nälden/Östersund U18 fredag 23 januari 19.30.

ÖSK/Ö-vik U18–Njurunda U18 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (12.16) Theo Olofsson (Oskar Sandström, Hjalmar Hällström).

Andra perioden: 0–2 (35.54) Filip Roos.

Tredje perioden: 0–3 (58.19) Alexander Berg (Nemo Norberg), 0–4 (58.43) Theo Olofsson (Hjalmar Hällström), 0–5 (59.59) Elliot Englund (Anton Inkinen).

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Kovlands IshF, borta, 21 januari 19.30

Njurunda U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 23 januari 19.30