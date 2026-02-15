Njurunda tog förlängningsseger mot Kiruna

Njurunda-seger med 3–2 efter förlängning

Max Nordlander matchvinnare för Njurunda

Njurundas femte seger

Njurunda tog en stark seger mot Kiruna borta i U20 region norr fortsättning herr. I förlängningen kunde Njurunda avgöra till 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0, 0–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Max Nordlander som gjorde det avgörande målet.

Njurundas tränare Simon Hedefalk om matchen:

– Vi gör en relativt bra match över 60 minuter där vi styr matchen helt och hållet emellan åt. Vi ledare ville ha med oss en seger på ordinarie tid men grabbarna ville förlänga säsongen några minuter. Roligt avslut med en bra trupp som har haft lite uppförsbacke under stora delar av året! Vill även tacka alla spelare för denna säsong! En eloge till alla. Heder även till Andreas Våglöf och Hannes Olsson gjort en fantastisk avslutning på säsongen som tränare för föreningen och Njurunda SK.

Kiruna–Njurunda – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 1.34 in i andra perioden som Njurunda tog ledningen genom Oscar Svedlund framspelad av Anton Östblom och Lukas Zetterberg. Efter 13.07 i andra perioden nätade Wilgot Älvero framspelad av Scott Paulsson och William Jakobsson och kvitterade för Kiruna.

8.56 in i tredje perioden nätade Njurundas Anton Östblom och gav laget ledningen. 13.07 in i perioden satte Scott Paulsson pucken framspelad av William Jakobsson och Vincent Movenius och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Njurunda blev Max Nordlander som -18.31 in i femte (! ) perioden satte det avgörande 3–2-målet.

Femte perioden blev mållös.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Kiruna slutar på fjärde plats och Njurunda på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Njurunda med 3–2.

Kiruna–Njurunda 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1, 0–0)

U20 region norr fortsättning herr, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (21.34) Oscar Svedlund (Anton Östblom, Lukas Zetterberg), 1–1 (33.07) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, William Jakobsson).

Tredje perioden: 1–2 (48.56) Anton Östblom, 2–2 (53.07) Scott Paulsson (William Jakobsson, Vincent Movenius).

Förlängning: 2–3 (62.31) Max Nordlander (Adrian Sundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-1-2

Njurunda: 2-1-2