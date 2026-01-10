Njurunda segrare hemma mot Teg J20 – Hjalmar Hällström matchvinnare

Njurunda-seger med 4–1 mot Teg J20

Hjalmar Hällström gjorde två mål för Njurunda

Femte förlusten i rad för Teg J20

Njurunda besegrade Teg J20 på hemmaplan i lördagens match i U20 region norr fortsättning herr. 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) slutade matchen.

Den första perioden slutade mållös.

Teg J20 gjorde 0–1 genom David Motlicek efter 35 sekunder i andra perioden.

Hjalmar Hällström såg till att Njurunda vände till ledning med 2–1 med två raka mål.

4.49 in i tredje perioden fick Max Nordlander utdelning framspelad av William Häggkvist och ökade ledningen. Efter 11.51 slog Anton Fahlgren till på pass av Fred Ingeson och Gustavs Burkits och ökade ledningen för Njurunda.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

På söndag 11 januari 13.00 spelar Njurunda hemma mot Vännäs och Teg J20 borta mot Ånge.

Njurunda–Teg J20 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Andra perioden: 0–1 (20.35) David Motlicek (Michal Holicka, Alwin Wännberg), 1–1 (22.42) Hjalmar Hällström (Fred Ingeson), 2–1 (37.10) Hjalmar Hällström (Theo Olofsson, Anton Östblom).

Tredje perioden: 3–1 (44.49) Max Nordlander (William Häggkvist), 4–1 (51.51) Anton Fahlgren (Fred Ingeson, Gustavs Burkits).

Nästa match:

Njurunda: Vännäs HC, hemma, 11 januari 13.00

Teg J20: Ånge IK, borta, 11 januari 13.00