Njurunda knep segern i målmässigt jämn match mot Kiruna

Seger för Njurunda med 3–2 mot Kiruna

William Häggkvist avgjorde för Njurunda

Andra raka segern för Njurunda

Hemmalaget Njurunda tog en uddamålsseger i matchen mot Kiruna i Modin & Zetterberg Hallen. Laget vann matchen i U20 region norr fortsättning herr på söndagen med 3–2 (1–0, 1–0, 1–2).

Teg J20 nästa för Njurunda

Njurunda tog ledningen efter 10.00 genom Max Nordlander på passning från Fred Ingeson och Pontus Laestander.

Efter 5.13 i andra perioden slog Reinis Mednis till på pass av Gustavs Burkits och gjorde 2–0.

Njurunda ökade ledningen till 3–0 genom William Häggkvist efter 9.18 i tredje perioden.

Scott Paulsson och Vincent Movenius reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–2 kom inte Kiruna.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Lombiahallen.

I nästa match möter Njurunda Teg J20 borta på lördag 24 januari 15.45. Kiruna möter Brooklyn fredag 23 januari 19.00 borta.

Njurunda–Kiruna 3–2 (1–0, 1–0, 1–2)

U20 region norr fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 1–0 (10.00) Max Nordlander (Fred Ingeson, Pontus Laestander).

Andra perioden: 2–0 (25.13) Reinis Mednis (Gustavs Burkits).

Tredje perioden: 3–0 (49.18) William Häggkvist (Adrian Sundberg, Hugo Vedin), 3–1 (52.18) Scott Paulsson (Million Glad Ahlzén, Alvin Zakrisson), 3–2 (57.22) Vincent Movenius (Scott Paulsson, Viggo Mämmi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda: 3-0-2

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

Njurunda: Tegs SK, borta, 24 januari 15.45

Kiruna: Brooklyn Tigers HF, borta, 23 januari 19.00