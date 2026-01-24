Nick Travergård matchvinnare när Björklöven U18 slog Timrå IK U18

Björklöven U18 vann med 4–1 mot Timrå IK U18

Nick Travergård gjorde två mål för Björklöven U18

Andra raka förlusten för Timrå IK U18

Björklöven U18 besegrade Timrå IK U18 på hemmaplan i lördagens match i U18 Nationell norra herr. 4–1 (1–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Björklöven U18:s Nick Travergård tvåmålsskytt

Victor Meneghetti gav Björklöven U18 ledningen efter fyra minuter efter förarbete från Oscar Hemmyr.

Efter 52 sekunder i andra perioden nätade Nick Travergård på pass av Mathias Sivertsen Andresen och gjorde 2–0. Nick Travergård gjorde dessutom 3–0 efter 6.19 framspelad av Carl Karmehag och Mathias Sivertsen Andresen.

Linus Wallin reducerade för Timrå IK U18 efter 44 sekunder in i tredje perioden efter pass från Isac Eriksson och Albin Klar. Fler mål än så blev det inte för Timrå IK U18. 15.40 in i tredje perioden nätade Björklöven U18:s Jesper Vallin på pass av Carl Karmehag och Nick Travergård och ökade ledningen.

Björklöven U18:s Nick Travergård stod för två mål och ett assist.

Björklöven U18 har två segrar och tre förluster och 15–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Timrå IK U18 har en vinst och fyra förluster och 9–16 i målskillnad.

För Björklöven U18 gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Timrå IK U18 är på elfte plats. Ett tapp för Timrå IK U18 som låg på sjunde plats så sent som den 8 januari.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Timrå IK vunnit.

Söndag 25 januari spelar Björklöven U18 hemma mot Östersunds IK U18 11.30 och Timrå IK U18 mot Modo Hockey U18 borta 13.00 i Hägglunds Arena.

Björklöven U18–Timrå IK U18 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

U18 Nationell norra herr

Första perioden: 1–0 (4.13) Victor Meneghetti (Oscar Hemmyr).

Andra perioden: 2–0 (20.52) Nick Travergård (Mathias Sivertsen Andresen), 3–0 (26.19) Nick Travergård (Carl Karmehag, Mathias Sivertsen Andresen).

Tredje perioden: 3–1 (40.44) Linus Wallin (Isac Eriksson, Albin Klar), 4–1 (55.40) Jesper Vallin (Carl Karmehag, Nick Travergård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 2-1-2

Timrå IK U18: 1-0-4

Nästa match:

Björklöven U18: Östersunds IK, hemma, 25 januari 11.30

Timrå IK U18: Modo Hockey, borta, 25 januari 13.00