Seger för New Jersey med 5–0 mot Nashville

Ondrej Palat avgjorde för New Jersey

New Jerseys starka defensiv briljerade

New Jersey höll nollan när laget vann på bortaplan mot Nashville i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2).

Colorado nästa för New Jersey

New Jersey tog ledningen efter 13.46, genom Ondrej Palat framspelad av Luke Hughes och Dougie Hamilton. I andra perioden var New Jersey starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Dougie Hamilton och Seamus Casey. New Jersey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Stefan Noesen och Tomas Tatar.

När lagen möttes senast vann New Jersey Devils med 5–2.

Onsdag 26 februari 02.00 spelar Nashville hemma mot Florida. New Jersey möter Colorado borta i Ball Arena torsdag 27 februari 03.30.

Nashville–New Jersey 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Första perioden: 0–1 (13.46) Ondrej Palat (Luke Hughes, Dougie Hamilton).

Andra perioden: 0–2 (29.12) Dougie Hamilton (Nico Hischier, Jesper Bratt), 0–3 (34.30) Seamus Casey (Luke Hughes, Jack Hughes).

Tredje perioden: 0–4 (45.06) Stefan Noesen, 0–5 (49.29) Tomas Tatar (Nico Hischier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Florida Panthers, hemma, 26 februari

New Jersey: Colorado Avalanche, borta, 27 februari