Nässjös segerrad fortsätter efter 6–2 mot Gislaveds SK U18

Seger för Nässjö med 6–2 mot Gislaveds SK U18

Nässjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalle Westerström gjorde två mål för Nässjö

2–6 (0–2, 1–2, 1–2) blev resultatet när Gislaveds SK U18 och Nässjö möttes i Gislerinken på söndagen. I och med detta har Nässjö fyra raka segrar i U18 division 1 syd B vår.

Sigge Eriksson gjorde matchvinnande målet

Kalle Westerström gjorde 1–0 till Nässjö efter bara 1.46 på passning från Zeb Wedenhjelm. 0–2 kom efter 6.42 på nytt genom Kalle Westerström efter förarbete av Erik Billgren och Adam Rooth.

Efter 13.58 i andra perioden ökade Nässjö på till 0–3 genom Sigge Eriksson.

Gislaveds SK U18 reducerade dock till 1–3 genom Christoffer Torell efter 14.36 av perioden.

Nässjö ökade ledningen till 1–4 genom Rasmus Stoméus efter 15.08.

Efter 1.16 i tredje perioden ökade Nässjö på till 1–5 genom Dennis Svahn.

Gislaveds SK U18 gjorde 2–5 genom Christoffer Torell efter 7.11 av perioden.

Nässjö kunde dock avgöra till 2–6 med 1.29 kvar av matchen genom William Svärd.

Nässjös William Svärd stod för tre poäng, varav ett mål, Adam Rooth hade tre assists och Kalle Westerström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Gislaveds SK U18 med 4–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gislaveds SK vunnit.

Torsdag 29 januari möter Gislaveds SK U18 Boro/Vetlanda J18 borta 19.00 och Nässjö möter Mjölby borta 19.30.

Gislaveds SK U18–Nässjö 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (1.46) Kalle Westerström (Zeb Wedenhjelm), 0–2 (6.42) Kalle Westerström (Erik Billgren, Adam Rooth).

Andra perioden: 0–3 (33.58) Sigge Eriksson (William Svärd), 1–3 (34.36) Christoffer Torell (Sixten Bjurbäck, Carl Hartvigsson), 1–4 (35.08) Rasmus Stoméus (Adam Rooth, William Svärd).

Tredje perioden: 1–5 (41.16) Dennis Svahn (Leo Beiron, Kalle Westerström), 2–5 (47.11) Christoffer Torell (Sigge Bjelke), 2–6 (58.31) William Svärd (Adam Rooth, Erik Billgren).

Nästa match:

Gislaveds SK U18: Boro/Vetlanda HC, borta, 29 januari 19.00

Nässjö: Mjölby HC, borta, 29 januari 19.30