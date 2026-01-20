Nässjö ny serieledare efter 5–3 mot Kalmar

Nässjö vann med 5–3 mot Kalmar

Nässjös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nässjös Albin Liljengren tvåmålsskytt

Nässjö är ny serieledare i U20 Div 1 C syd vår herr efter hemmaseger med 5–3 (1–0, 1–1, 3–2) mot Kalmar. Nässjö leder serien en poäng före Kalmar.

Efter sex segrar i rad för Kalmar tog det stopp. Nässjö tog i stället sjätte segern i rad.

Robin Paulin bakom Nässjös seger

Nässjö tog ledningen efter tio minuter genom Hugo Friman på passning från Adam Rooth.

Efter 3.58 i andra perioden nätade Albin Liljengren på pass av Robin Paulin och Zeb Wedenhjelm och gjorde 2–0. Kalmars Lucas Erlandsson gjorde 2–1 efter 8.54 framspelad av Walter Nilsson.

Nässjö vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 5–3.

Lördag 24 januari 12.25 möts lagen igen, i Hatstore Arena.

Nässjö–Kalmar 5–3 (1–0, 1–1, 3–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Höglandsrinken

Första perioden: 1–0 (10.08) Hugo Friman (Adam Rooth).

Andra perioden: 2–0 (23.58) Albin Liljengren (Robin Paulin, Zeb Wedenhjelm), 2–1 (28.54) Lucas Erlandsson (Walter Nilsson).

Tredje perioden: 2–2 (43.42) Joel Lundberg (Walter Nilsson, Lucas Erlandsson), 3–2 (44.43) Albin Liljengren (Jesper Holmström, Viggo Svärd Sandelius), 3–3 (44.49) Henri Thüberg (Markus Hatlem), 4–3 (53.00) Robin Paulin (Hugo Friman), 5–3 (58.17) Viggo Svärd Sandelius (Viktor Svanberg, Adam Hassan Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 5-0-0

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Nässjö: Kalmar HC, borta, 24 januari 12.25

Kalmar: Nässjö HC, hemma, 24 januari 12.25