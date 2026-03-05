Nässjö fortsätter vinna mot Mjölby

Seger för Nässjö med 5–1 mot Mjölby

Leo Beiron gjorde två mål för Nässjö

Måns Persson avgjorde för Nässjö

Mjölby är lite av ett drömmotstånd för Nässjö. På torsdagen vann Nässjö på nytt – den här gången hemma i Höglandsrinken. Matchen i U18 division 1 syd B vår slutade 5–1 (1–1, 1–0, 3–0). Det var Nässjös sjätte raka seger mot Mjölby.

Det betyder att Nässjö äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på sex förluster i rad.

Mjölby tog ledningen efter fyra minuter genom Isak Axelsson efter pass från Ruben Israelsson. Efter 12.54 kvitterade Nässjö när Simon Ljungqvist slog till framspelad av Leo Beiron.

Nässjö tog ledningen redan efter efter 2.41 i andra perioden genom Måns Persson assisterad av Viggo Svärd Sandelius och Kalle Westerström.

Även i tredje perioden var det Nässjö som spelade bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Leo Beiron och och ett mål var av Kalle Westerström.

Nässjös Leo Beiron stod för två mål och ett assist och Viggo Svärd Sandelius hade tre assists.

Nässjö har en seger och fyra förluster och 19–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mjölby har fem förluster och 15–32 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Nässjö på sjätte plats i tabellen medan Mjölby är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Nässjö med 5–4.

Motståndare i sista omgången för Nässjö är Dalen. Lagen möts söndag 8 mars 14.00 i Smedjehov.

Nässjö–Mjölby 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Höglandsrinken

Första perioden: 0–1 (4.13) Isak Axelsson (Ruben Israelsson), 1–1 (12.54) Simon Ljungqvist (Leo Beiron).

Andra perioden: 2–1 (22.41) Måns Persson (Viggo Svärd Sandelius, Kalle Westerström).

Tredje perioden: 3–1 (51.57) Leo Beiron (Hugo Friman), 4–1 (54.35) Leo Beiron (Viggo Svärd Sandelius, Zeb Wedenhjelm), 5–1 (58.05) Kalle Westerström (Zeb Wedenhjelm, Viggo Svärd Sandelius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nässjö: 1-0-4

Mjölby: 0-0-5

Nästa match:

Nässjö: HC Dalen, borta, 8 mars 14.00