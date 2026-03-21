Nashvilles sköna revansch på Vegas

Det blev seger med 4–1 (1–0, 3–1, 0–0) för Nashville mot Vegas på lördagen i NHL. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Vegas vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–2.

Nashville började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 40 sekunder slog Steven Stamkos till efter pass från Ryan O’Reilly.

Nashville tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 1.24 genom Steven Stamkos och gick upp till 3–0 innan Vegas svarade.

I periodpausen hade Nashville ledningen med 4–1.

Tredje perioden blev mållös och Nashville höll i sin 4–1-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Steven Stamkos (Ryan O’Reilly).

Andra perioden: 2–0 (21.24) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Erik Haula), 3–0 (31.56) Tyson Jost (Brady Skjei), 3–1 (33.10) Shea Theodore (Ivan Barbasjev, Brett Howden), 4–1 (34.53) Ryan O’Reilly (Steven Stamkos, Roman Josi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-1-1

Vegas: 2-0-3

Nästa match:

Nashville: Chicago Blackhawks, borta, 22 mars 20.00