Nashville vann på bortaplan mot Colorado

Nashville-seger med 7–3 mot Colorado

Nashvilles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ryan O’Reilly med tre mål för Nashville

Nashville segrade på bortaplan i Ball Arena mot Colorado i NHL. 3–7 (2–2, 0–2, 1–3) slutade matchen på lördagen.

Segern var Nashvilles fjärde på de senaste fem matcherna.

Michael Bunting bakom Nashvilles avgörande

Nashville tog ledningen i början av första perioden genom Ryan O’Reilly.

Colorado kvitterade till 1–1 genom Brock Nelson tidigt i matchen.

Nashville gjorde 1–2 genom Ryan O’Reilly som gjorde sitt andra mål efter 7.32.

Colorado gjorde 2–2 genom Brock Nelson efter 11.16.

Efter 13.01 i andra perioden slog Ryan O’Reilly till på nytt på pass av Luke Evangelista och Roman Josi och gav Nashville ledningen. Michael Bunting gjorde dessutom 2–4 efter 18.04 på pass av Steven Stamkos och Roman Josi.

Colorado reducerade dock på nytt till 3–4 genom Martin Necas tidigt i tredje perioden av matchen.

Nashville stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–4 till 3–7 på bara 2.29. Nashville tog därmed en klar seger.

Nashvilles Ryan O’Reilly stod för fyra poäng, varav tre mål och Roman Josi hade fyra assists.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Colorado Avalanche har tagit två segrar före den här matchen. Nashville Predators vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Colorado tar sig an Washington i nästa match hemma måndag 19 januari 22.00. Nashville möter Vegas borta söndag 18 januari 04.00.

Colorado–Nashville 3–7 (2–2, 0–2, 1–3)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (0.30) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg), 1–1 (1.24) Brock Nelson (Brent Burns), 1–2 (7.32) Ryan O’Reilly, 2–2 (11.16) Brock Nelson (Josh Manson, Sam Malinski).

Andra perioden: 2–3 (33.01) Ryan O’Reilly (Luke Evangelista, Roman Josi), 2–4 (38.04) Michael Bunting (Steven Stamkos, Roman Josi).

Tredje perioden: 3–4 (41.09) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Artturi Lehkonen), 3–5 (55.12) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Roman Josi), 3–6 (57.04) Steven Stamkos (Roman Josi, Michael McCarron), 3–7 (57.41) Michael McCarron.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 2-1-2

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Washington Capitals, hemma, 19 januari 22.00

Nashville: Vegas Golden Knights, borta, 18 januari 04.00