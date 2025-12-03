Nashville tog hem segern mot Calgary på hemmaplan

Seger för Nashville med 5–1 mot Calgary

Steven Stamkos avgjorde för Nashville

Andra förlusten i följd för Calgary

Det blev Nashville som vann på hemmaplan mot Calgary i NHL. 5–1 (1–0, 3–0, 1–1) slutade matchen på onsdagen.

Florida nästa för Nashville

Reid Schaefer gjorde 1–0 till Nashville efter sex minuters spel efter förarbete av Fjodor Svetjkov och Nicolas Hague.

Även i andra perioden var Nashville starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Steven Stamkos, Jonathan Marchessault och Ozzy Wiesblatt.

3.02 in i tredje perioden slog Michael Bunting till på pass av Adam Wilsby och Tyson Jost och ökade ledningen.

13.48 in i perioden nätade Calgarys Morgan Frost framspelad av Nazem Kadri och Jonathan Huberdeau och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Calgary.

När lagen möttes senast vann Nashville Predators med 4–2.

Fredag 5 december möter Nashville Florida borta 01.00 och Calgary möter Minnesota hemma 03.00.

Nashville–Calgary 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (6.25) Reid Schaefer (Fjodor Svetjkov, Nicolas Hague).

Andra perioden: 2–0 (25.07) Steven Stamkos (Luke Evangelista, Ryan O’Reilly), 3–0 (34.25) Jonathan Marchessault, 4–0 (35.33) Ozzy Wiesblatt (Michael Bunting, Spencer Stastney).

Tredje perioden: 5–0 (43.02) Michael Bunting (Adam Wilsby, Tyson Jost), 5–1 (53.48) Morgan Frost (Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Florida Panthers, borta, 5 december

Calgary: Minnesota Wild, hemma, 5 december