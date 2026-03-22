Nashville starkast – avgjorde i förlängningen mot Chicago

Det blev en riktigt spännande match när Chicago mötte Nashville i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0).

Filip Forsberg blev matchhjälte för Nashville med sitt mål i förlängningen.

I och med detta har Nashville fyra raka segrar i NHL.

Den första perioden slutade mållös.

Efter 4.34 i andra perioden gjorde Chicago 1–0 genom Nick Lardis.

Nashville kvitterade till 1–1 genom Filip Forsberg efter 6.31 av perioden.

Chicago tog ledningen på nytt genom Connor Bedard efter 13.57.

9.43 in i tredje perioden fick Steven Stamkos utdelning på pass av Filip Forsberg och Roman Josi och kvitterade.

Stor matchhjälte för Nashville 1.04 in i förlängningen blev Filip Forsberg med det avgörande 3–2-målet.

Nashvilles Filip Forsberg stod för tre poäng, varav två mål.

Chicago stannar därmed på åttonde och sista plats i Central division och Nashville på femte plats i Central division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Nashville Predators har tagit två segrar före den här matchen. Chicago Blackhawks vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Chicago–Nashville 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–1)

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (24.34) Nick Lardis (Tyler Bertuzzi, Alex Vlasic), 1–1 (26.31) Filip Forsberg (Jonathan Marchessault, Matthew Wood), 2–1 (33.57) Connor Bedard (Ryan Greene).

Tredje perioden: 2–2 (49.43) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Roman Josi).

Förlängning: 2–3 (61.04) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-2-2

Nashville: 4-0-1

Nästa match:

Nashville: San Jose Sharks, hemma, 25 mars 01.00